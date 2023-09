Am Mitt­woch, den 4. Okto­ber 2023, fin­det um 19:30 Uhr im Pfarr­zen­trum Ver­klä­rung Chri­sti, Jean-Paul-Str. 4, ein Eltern­abend zur Vor­be­rei­tung der Erst­kom­mu­ni­on 2024 statt. Ein­ge­la­den sind alle Eltern der katho­li­schen Pfar­rei­en von St. Mar­tin und Ver­klä­rung Chri­sti in Forch­heim sowie St. Johan­nes und Otti­lie in Ker­s­bach. Bei die­sem Tref­fen wird nicht nur das Vor­be­rei­tungs­kon­zept vor­ge­stellt. Es wird auch um Ter­min­plä­ne, Orga­ni­sa­ti­on und vie­le prak­ti­sche Fra­gen gehen. In der Regel sind Kin­der ab der 3. Klas­se zum Emp­fang der Erst­kom­mu­ni­on ein­ge­la­den. Bei Fra­gen kann man sich an das Kath. Pfarr­bü­ro St. Mar­tin wen­den: Tel. 09191–2234.