Die­ses Jahr steht eine Pre­miè­re für die Eggols­hei­mer Keg­ler an: man darf sich zum ersten Mal auf inter­na­tio­na­lem Par­ket prä­sen­tie­ren. Was bedeu­tet das für einen Ver­ein wie den SKC ´67 Eggolsheim?

Seit eini­gen Jah­ren inve­stie­ren die Mit­glie­der, Spie­ler und die Vor­stand­schaft viel Zeit und Ener­gie, um den Ver­ein wei­ter vor­an­zu­brin­gen. Nicht nur im Damen- als auch im Her­ren­be­reich wird vie­les getan, um sport­lich nach vor­ne zu kom­men. Dies gelang bereits mit dem Auf­stieg der 1. Damen in die höch­ste Spiel­klas­se, der 1. Bun­des­li­ga. Das erste Jahr war geprägt von der posi­ti­ven Stim­mung in der Mann­schaft, wodurch man einen sehr guten Platz 5 erreich­te und sich dadurch den Start­platz beim NBC Pokal sichern konn­te (auch bedingt durch den Rück­zug von Vic­to­ria Bam­berg aus dem Welt­po­kal). Dies ist mit Abstand der größ­te Erfolg in der Ver­eins­ge­schich­te und macht Spie­ler und Mit­glie­der sehr stolz. Wir erhal­ten dadurch noch mehr Sicht­bar­keit in der Keg­ler­welt, aber auch in Regio­na­len Medi­en. Dies hilft uns im Moment sehr, wo wir wei­ter­hin nach Spon­so­ren suchen, die uns sowohl im lau­fen­den Spiel­be­trieb als auch bei unse­rem Kegel­bahn­bau unterstützen.

Was hat es mit die­sem NBC-Pokal auf sich? Wo fin­det er statt und wie muss man sich so ein Tunier vom Ablauf her vorstellen?

Der NBC Pokal ist ein Pokal der auf euro­päi­scher Ebe­ne aus­ge­spielt wird und ist ver­gleich­bar mit dem UEFA Pokal beim Fuß­ball. Wir müs­sen dafür ins weit ent­fern­te Sla­von­ski Brod, Kroa­ti­en rei­sen. Der klei­ne Ort liegt direkt an der Gren­ze zu Bos­ni­en Her­ze­go­wi­na. Das Tur­nier selbst star­tet am Diens­tag, 02.10. und endet am Sams­tag 07.10. Gespielt wird eine Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­de, gefolgt von dem Halb­fi­na­le und Fina­le. Mit über 40 Teil­neh­men­den Mann­schaf­ten im Her­ren- und Damen­be­reich mit­un­ter eines der größ­ten Tur­nie­re, gemes­sen an der Anzahl der Mannschaften.

Wie lässt sich das Gefühl beschrei­ben, als klar wur­de, dass man am Pokal teil­neh­men darf?

Wir haben erst­mal nur durch Zufall davon gehört, dass Vic­to­ria Bam­berg sich vom Welt­po­kal zurück­zieht und wir dadurch even­tu­ell am NBC Pokal teil­neh­men kön­nen. Bis dann end­lich die offi­zi­el­le Email kam, ver­gin­gen noch eini­ge Wochen. Als ich die Nach­richt erhielt, freu­te ich mich rie­sig. Das Gefühl war ganz beson­ders, denn ich selbst war schon auf eini­gen inter­na­tio­na­len Tur­nie­ren unter­wegs, war aber meist Ersatz und habe wenig dazu bei­getra­gen. Jetzt bin ich Teil der Mann­schaft, habe zum Erfolg bei­getra­gen und darf nun mit MEI­NER Mann­schaft dort teil­neh­men. Das ist defi­ni­tiv der Höhe­punkt mei­nes bis­he­ri­gen Keglerlebens.

Wie gestal­tet sich die Vor­be­rei­tung der 1.Damenmannschaft auf so ein Turnier?

Im Ver­gleich zu den letz­ten Jah­ren haben wir unse­re Vor­be­rei­tung etwas opti­miert. Wir trai­nie­ren meist geschlos­sen, durch die Unter­stüt­zung von unse­rem Betreu­er haben wir das Trai­ning noch wei­ter inten­si­vie­ren kön­nen und auch über­fach­lich noch mehr Ele­men­te ein­ge­baut. Ein­hei­ten mit unse­rer Men­tal­trai­ne­rin gehö­ren mitt­ler­wei­le genau­so zum Trai­ning als auch die Behand­lun­gen durch unse­re Physiotherapeutin.

Gibt es Infor­ma­tio­nen über die mög­li­chen Geg­ner und wel­che Chan­cen rech­net man sich als Neu­ling auf der inter­na­tio­na­len Büh­ne aus?

Ehr­lich gesagt haben wir uns mit den Geg­nern bis­her noch wenig aus­ein­an­der­ge­setzt. Wir wis­sen, dass eini­ge star­ke Mann­schaf­ten am Start sind, weil man sich in der Keg­ler­welt kennt – auch über die natio­na­len Gren­zen hin­aus. Sicher­lich wer­den wir die lan­ge Anrei­se nut­zen, um uns die Geg­ner genau­er anzu­schau­en. Ob und wel­che Chan­cen wir haben, dar­über machen wir uns meist wenig Gedan­ken. Natür­lich setzt man sich per­sön­li­che Zie­le und hat Träu­me, doch bis­her hat uns unse­re Beschei­den­heit und Boden­stän­dig­keit immer am wei­te­sten gebracht.

Wie unter­stützt der Ver­ein die 1.Damenmannschaft bei die­sem reprä­sen­ta­ti­ven Event? Gibt es wei­te­re Unterstützer?

Der Ver­ein steht voll­kom­men hin­ter der 1. Damen und unter­stützt so gut wie mög­lich. Zum einen reist ein gan­zer Fan­bus mit, um die Unter­stüt­zung in Form von Prä­senz und natür­lich laut­stark beim Anfeu­ern zu bie­ten. Neben der gro­ßen Stüt­ze unse­re Fans dabei zu wis­sen, müs­sen natür­lich auch die enor­men Kosten gedeckt wer­den. Die Suche nach Spon­so­ren spielt dabei eine ent­schei­den­de Rol­le und auch hier bekom­me ich als 1. Vor­sit­zen­de Unter­stüt­zung von eini­gen Mit­glie­dern. Ich ver­su­che so viel Geld wie mög­lich ein­zu­trei­ben, sodass die Kosten für die Spie­le­rin­nen so gering wie mög­lich blei­ben. Beson­ders freut es mich auch, dass wir Spen­den von Ver­eins­mit­glie­dern und Freun­den erhalten.

Der größ­te Coup ist uns erst kürz­lich gelun­gen, indem die VR-Bank Bam­berg-Forch­heim eG als Spon­sor bei uns in den Ver­ein ein­ge­stie­gen ist. Dan­kens­wer­ter Wei­se erhal­ten wir auch Unter­stüt­zung von unse­rer Gemein­de, dem Markt Eggols­heim. Unser Bür­ger­mei­ster Claus Schwarz­mann ist gro­ßer Fan unse­res Kegelsports.

Wie und wo kann man die Damen bei die­sem Event (live) verfolgen?

Wenn es die Zeit und die Daten­ver­bin­dung zulässt, wer­den wir zeit­nah auf unse­rer Home­page die Ergeb­nis­se direkt aus Kroa­ti­en ver­öf­fent­li­chen. Des Wei­te­ren gibt es sicher­lich einen Live­stream, den wir über unse­re Kanä­le wie Face­book, Insta­gram und die Home­page verteilen.