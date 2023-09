VCE sam­melt die näch­sten Punk­te und besiegt Mit­auf­stei­ger Leip­zig klar

Nach dem umkämpf­ten Sieg gegen Auf­stei­ger aus Bühl am ersten Spiel­tag der Zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga, beka­men es die Vol­ley­bal­ler aus Elt­mann am ver­gan­ge­nen Sams­tag erneut mit einem Neu­an­kömm­ling der Liga zu tun. Mit den L.E. Vol­leys aus Leip­zig emp­fin­gen die Unter­fran­ken einen Geg­ner, den man sowohl aus der ver­gan­ge­nen Sai­son als auch vom hei­mi­schen Vor­be­rei­tungs­tur­nier nur all­zu gut kennt. Somit wuss­te auch Coach Jen­de, was sein Team beim Heim­de­büt in der Georg-Schä­fer-Hal­le erwar­ten soll­te. „Auch wenn ich letz­te Sai­son noch nicht an der Sei­ten­li­nie stand, konn­te ich die Mann­schaft unter der Woche sehr gut auf das Spiel vor­be­rei­ten. Wir wuss­ten auch auf­grund des Auf­ein­an­der­tref­fens wäh­rend der Vor­be­rei­tung auf was wir uns ein­stel­len müs­sen und wo die Leip­zi­ger ihre Stär­ken und Schwä­chen haben.“, so Coach Jen­de kurz nach Ende der Partie.

Neben dem sport­li­chen Erfolg zeigt man sich in Elt­mann auch mit dem orga­ni­sa­to­ri­schen Ablauf mehr als zufrie­den. „Auch für unse­re Hel­fer und das gesam­te Team war es eine Art Heim­pre­mie­re. Wir haben beim Vor­be­rei­tungs­tur­nier zwar die wich­tig­sten Abläu­fe geprobt, trotz­dem ist es dann noch­mal etwas ande­res, wenn es wirk­lich ernst wird.“, zeigt sich Mana­ger Resch­ke zufrie­den und stolz auf das Team hin­ter dem Team. Dass sich auch die rund 320 Zuschau­er sehr wohl fühl­ten und den Abend genie­ßen konn­ten, zeig­te sich auch dar­an, dass das Foy­er des VCE auch lan­ge nach Spie­len­de noch gut besucht war und Mann­schaft, Fans und Hel­fer den Abend gemüt­lich aus­klin­gen lie­ßen. „Das unter­streicht die posi­ti­ve Stim­mung im Ver­ein und wir hof­fen, dass wir die­se auch nach außen trans­por­tie­ren kön­nen und den ein oder ande­ren Zuschau­er mehr in Hal­le locken kön­nen.“, fin­det Resch­ke abschlie­ßend loben­de Wor­te zur Atmo­sphä­re im Verein.

Es spiel­ten: Chri­sti­an Nowak, Bru­no Simu­nic, Johan­nes Engel (Kapi­tän), Jason Lieb, Seba­sti­an Rich­ter, Jan­nis Hopt, Melf Urban, Tobi­as Wer­ner, Peri­ca Sta­nic (MVP), Gav­ra Meduric