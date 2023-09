Am kom­men­den Sonn­tag, 1. Okto­ber 2023, ist Bun­des­ju­stiz­mi­ni­ster Dr. Mar­co Busch­mann MdB zu Gast in Ober­fran­ken. Ab 12:30 Uhr spricht er in der Kulm­ba­cher Kom­mun­bräu, Grün­wehr 17, 95326 Kulm­bach. Vor Ort wer­den auch Seba­sti­an Kör­ber, MdL der Spit­zen­kan­di­dat der FDP Ober­fran­ken zur Land­tags­wahl und Bezirks­rat Tho­mas Nagel der Spit­zen­kan­di­dat der ober­frän­ki­schen Libe­ra­len zur Bezirks­wahl sein.