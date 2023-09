Das Chor­pro­jekt „Klang­voll dabei“ für Men­schen mit Demenz gemein­sam mit ihren Ange­hö­ri­gen star­tet wie­der am Mitt­woch, 4. Okto­ber 2023. Men­schen mit einer Demenz­dia­gno­se und ihre Ange­hö­ri­gen sind dazu herz­lich ein­ge­la­den. In fröh­li­cher und ent­spann­ter Atmo­sphä­re stim­men sich die Teil­neh­men­den mit altem und bekann­tem Lied­gut auf die kom­men­de Herbst- und Win­ter­zeit ein. Unter der Lei­tung von Tama­ra Bosch wird zehn­mal mitt­wochs in der Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te der Stadt Bay­reuth, Am Sen­del­bach 1–3, gesun­gen. Das Ange­bot ist kosten­los und wird vom Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth sowie von der „Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge“ im Cari­tas­ver­band Bay­reuth durchgeführt.

Anmel­dun­gen nimmt Ursu­la Epp per E‑Mail an epp@​caritas-​bayreuth.​de oder per Tele­fon unter 0152 26499200 entgegen.