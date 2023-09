Mit der neu­en Bau­stel­len-Web­cam kann man den Neu­bau der Franz-Fischer-Brücke in Bug jeder­zeit verfolgen.

Wie schaut es eigent­lich an der Bau­stel­le zum Neu­bau der Franz-Fischer-Brücke in Bug aus? Die­se Fra­ge lässt sich jetzt mit einem ein­fa­chen Klick zu jeder Zeit beant­wor­ten: Unter www.stadt.bamberg.de/franzfischerbrücke ist seit weni­gen Tagen eine Bau­stel­len-Web­cam abruf­bar. Die­se lie­fert ein umfas­sen­des Bild der gesam­ten Bau­stel­le, befin­det sich doch die Kame­ra in luf­ti­ger Höhe auf dem Bau­kran, der Anfang Sep­tem­ber auf der Bug­er Sei­te errich­tet wur­de. Das Weit­win­kel-Objek­tiv erlaubt einen Blick über die Reg­nitz hin­weg auf bei­de Ufer­sei­ten – selbst­ver­ständ­lich unter Wah­rung der daten­schutz­recht­li­chen Bestimmungen.

Mit dem Kran­auf­bau und dem Beginn der Grün­dungs­ar­bei­ten für den Fluss­pfei­ler mit­tels eines Groß­bohr­ge­rä­tes ist das Pro­jekt in die­sen Tagen gewis­ser­ma­ßen in die hei­ße Pha­se des eigent­li­chen Brücken­baus ein­ge­tre­ten. Daher ist der Blick auf das Bau­stel­len­ge­sche­hen im Herbst beson­ders inter­es­sant. Auf den bei­den in die Reg­nitz ein­ge­brach­ten Schüt­tungs­in­seln wer­den zur­zeit die Boh­run­gen für die Fun­da­men­te der bei­den Brücken­pfei­ler durch­ge­führt bzw. vor­be­rei­tet. Auf der Sei­te Bug­hof ist der Spund­wand­ver­bau her­ge­stellt, hier wird spä­ter das Wider­la­ger des Brücken­bau­werks entstehen.

Die Posi­ti­on des Wider­la­gers auf der Süd­sei­te der Reg­nitz ist bereits erkenn­bar. Auch in der Fluss­mit­te wird der­zeit gebaut: Als Teil des künf­ti­gen Trag­ge­rü­stes wird mit­hil­fe von Berufs­tau­chern eine stäh­ler­ne Durch­fahrts­schleu­se gebaut Damit soll die siche­re Durch­fahrt der Brücke auch wäh­rend der Arbeits­zei­ten der Bau­fir­ma zeit­lich unein­ge­schränkt mög­lich gemacht werden.

Bau­stel­len-Info

Alle Sper­run­gen oder Ände­run­gen der Ver­kehrs­füh­rung wer­den recht­zei­tig über Pres­se­mit­tei­lun­gen, Inter­net und Social Media kom­mu­ni­ziert. Alle Infos gesam­melt gibt es auf der eige­nen Bau­stel­len­web­site unter www.stadt.bamberg.de/franzfischerbrücke. Hier fin­det sich neben der Web­cam auch eine Bil­der­ga­le­rie mit Ein­drücken der ver­schie­de­nen Bau­pha­sen, die lau­fend ergänzt wird.