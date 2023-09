Ste­fan Eich­ner spielt Rein­hard Mey

Am Sams­tag, 30. Sep­tem­ber 2023, spielt „Das Eich“ in der Alten Dar­re sein Kon­zert mit Lie­dern des bekann­ten Liedermachers.

Über 500 Lie­der hat Rein­hard Mey bereits geschrie­ben. Zu viel, um sie alle an einem Abend auf­zu­füh­ren. Doch wird Ste­fan Eich­ner in der Alten Dar­re sein Bestes geben, um mit einem Quer­schnitt aus bekann­ten und weni­ger bekann­ten Lie­dern sein Publi­kum zu erfreuen.

Ste­fan Eich­ner sagt selbst, dass es aus sei­ner Sicht nicht rei­che, ein­fach die 20 besten und bekann­te­sten Lie­der zu spie­len. Das wür­de der Lei­stung des Lie­der­ma­chers nicht gerecht.

Und so darf man sich, neben den Klas­si­kern, auch auf Lie­der freu­en, die viel­leicht nur aus „der zwei­ter oder drit­ten“ Rei­he stam­men. Ste­fan Eich­ner, vor allem auch bekannt als „Das Eich“ oder auch als „Frän­ki­scher Aste­rix“, stellt an die­sem Abend wie­der sei­ne Viel­sei­tig­keit unter Beweis. Zum wie­der­hol­ten Male wird er in der Alten Dar­re auf­tre­ten und mit Sicher­heit wie­der das Publi­kum begeistern.

Ein Solo-Auf­tritt, der ohne gro­ße Band aus­kommt. Es genü­gen eine Gitar­re und sei­ne Stim­me. „Ste­fan Eich­ner spielt Rein­hard Mey 2.0“, so der Titel des Pro­gramms. Die Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein (KIS) lädt zu die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Abend mit Lie­dern zum Schmun­zeln, aber auch zum Nach­den­ken recht herz­lich ein.

Beginn ist am 30. Sep­tem­ber 2023 um 19.30 Uhr in der Alten Dar­re in der Bam­ber­ger Stra­ße in Bad Staf­fel­stein, Kar­ten gibt es noch an den Vor­ver­kaufs­stel­len und der Abend­kas­se. Auch Nicht­mit­glie­der sind herz­lich willkommen.