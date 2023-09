Kin­der­ge­sund­heit – Grund­schu­len in den Land­krei­sen Bam­berg und Forch­heim kön­nen sich jetzt für Klasse2000 bewerben

Kin­der sind von Natur aus neu­gie­rig und wiss­be­gie­rig. So ler­nen sie oft auf spie­le­ri­sche Art wich­ti­ge Gesund­heits- und Lebens­kom­pe­ten­zen. Das Prä­ven­ti­ons­pro­gramm Klasse2000 unter­stützt Grund­schul­kin­der in ihrer gesund­heit­li­chen Ent­wick­lung mit kind­ge­rech­ten Inhal­ten und will so ein gesun­des, star­kes und selbst­be­wuss­tes Auf­wach­sen för­dern. Die AOK über­nimmt für Grund­schu­len und deren Schü­le­rin­nen und Schü­ler in den Land­krei­sen Bam­berg und Forch­heim auch in die­sem Schul­jahr wie­der Paten­schaf­ten für das Prä­ven­ti­ons­pro­gramm. Bis zum 27. Okto­ber kön­nen sich alle Grund­schu­len im Frei­staat für eine Paten­schaft unter www​.klas​se2000​.de bewer­ben. Die AOK trägt für die vier­jäh­ri­ge Paten­schaft die Kosten pro Klas­se und Schul­jahr. „Die Kin­der erfah­ren anschau­lich, wie viel Spaß es macht, gesund zu leben“, so Doris Spod­dig Gesund­heits­fach­kraft von der AOK in Bam­berg. Das Pro­gramm ver­mit­telt, wie sie gesund essen und trin­ken, sich bewe­gen und ent­span­nen kön­nen, zudem aber auch, wie sich Pro­ble­me und Kon­flik­te lösen las­sen. Es inte­griert so Gesund­heits­för­de­rung aktiv in den Stun­den­plan und in den Schul­all­tag. Bei den rund 15 Unter­richts­ein­hei­ten pro Jahr­gangs­stu­fe unter­stüt­zen spe­zi­ell geschul­te Klas­se2000-Gesund­heits­för­de­rer und ‑för­de­rin­nen die Lehr­kräf­te. Ergänzt wer­den die Unter­richts­in­hal­te digi­tal durch die Lern-Web­site www​.kla​ro​-labor​.de. Hier fin­den die Kin­der und ihre Eltern Vor­schlä­ge für sport­li­che Akti­vi­tä­ten, Ent­span­nungs­ge­schich­ten und wei­te­re Tipps aus dem Klas­se2000-Pro­gramm, die sie inter­ak­tiv und spie­le­risch bear­bei­ten können.

Größ­ter Ein­zel­pa­te in Bayern

Klasse2000 ist das bun­des­weit größ­te Pro­gramm zur Gesund­heits­för­de­rung in der Grund­schu­le. „Die AOK Bay­ern för­dert zusam­men mit den neu­en 400 Paten­schaf­ten zukünf­tig mehr als 2.000 Grund­schul­klas­sen im Rah­men des Schul­pro­gramms Klasse2000. Das Pro­gramm abge­schlos­sen haben im ver­gan­ge­nen Schul­jahr 485 durch die AOK Bay­ern geför­der­te Klas­sen“, so Doris Spod­dig. Es star­tet stets in der ersten und endet nach der vier­ten Klas­se. Pro Grund­schu­le för­dert die AOK als größ­ter Ein­zel­pa­te in Bay­ern bis zu zwei wei­te­re Klas­sen. Mit der Paten­schaft wer­den der Ein­satz von Gesund­heits­för­de­rer oder ‑för­de­rin, die Ent­wick­lung und Her­stel­lung der Unter­richts­ma­te­ria­li­en plus inter­ak­ti­ven Lern-Web­site sowie die Orga­ni­sa­ti­on des Pro­gramms finanziert.

Die Aus­schrei­bungs­un­ter­la­gen der AOK Bay­ern gibt es unter www​.klas​se2000​.de -> Aktu­el­les -> För­der­mög­lich­keit für Schu­len 2023 -> AOK Bay­ern – Bewerbungsunterlagen.