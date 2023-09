Im Jahr 2013 wur­de dem Land­kreis Forch­heim als einer der ersten Kom­mu­nen die Aus­zeich­nung „Bil­dungs­re­gi­on in Bay­ern“ ver­lie­hen. Anläss­lich des 10-jäh­ri­gen Bestehens der „Bil­dungs­re­gi­on Land­kreis Forch­heim“ lädt der Land­kreis Forch­heim zusam­men mit FOr­sprung e.V. sowie mit freund­li­cher Unter­stüt­zung der Spar­kas­se Forch­heim zu einer Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung ein.

Dabei sol­len Akti­ve aus den ver­schie­den­sten Bil­dungs­be­rei­chen mit­ein­an­der ins Gespräch gebracht wer­den, um wei­ter­hin gemein­sam die Bil­dungs­land­schaft in unse­rer Regi­on vor­an­brin­gen und gestal­ten zu kön­nen. Der Kno­ten­punkt im Netz­werk die­ser Bil­dungs­land­schaft ist dabei das Bil­dungs­bü­ro im Land­rats­amt. Seit sei­ner Grün­dung im Jahr 2012 dient es als Anlauf- und Ver­mitt­lungs­stel­le ins­be­son­de­re für Kitas, Schu­len und Bil­dungs­trä­ger sowie für Gemein­den, Ver­bän­de und Unter­neh­men. Bereits seit 2007 hat­te sich der gemein­nüt­zi­ge Ver­ein FOr­sprung e.V. unter dem Slo­gan „Neu­es Den­ken und Han­deln in Bil­dung und Erzie­hung“ für die För­de­rung der Bil­dungs­chan­cen in der Regi­on sowie für die Ver­net­zung aller Betei­lig­ten ein­ge­setzt. Inzwi­schen arbei­ten das Bil­dungs­bü­ro und der Ver­eins­vor­stand Hand in Hand als inno­va­ti­ve und krea­ti­ve Partner.

Den 10. Jah­res­tag der offi­zi­el­len Aus­zeich­nung als „Bil­dungs­re­gi­on“ haben Bil­dungs­bü­ro und FOr­sprung e.V. nun als Anlass gewählt, um die viel­fäl­ti­gen Part­ne­rin­nen und Part­ner aus Bil­dung, Poli­tik, Wirt­schaft und Ver­wal­tung am Diens­tag, 24. Okto­ber, ab 18:00 Uhr zu einem infor­ma­ti­ven und gesel­li­gen Abend in die Haupt­stel­le der Spar­kas­se Forch­heim ein­zu­la­den. Denn die Spar­kas­se Forch­heim, ins­be­son­de­re die Zukunfts­stif­tung, ist seit vie­len Jah­ren einer der wich­tig­sten Part­ner bei der Finan­zie­rung von Bil­dungs­pro­jek­ten. Als Gast­red­ner begrü­ßen wir Dr. Ulrich Maly, ehe­ma­li­ger Ober­bür­ger­mei­ster von Nürn­berg und ehe­ma­li­ger Prä­si­dent des Deut­schen Städ­te­tags, der sei­ne Sicht auf kom­mu­na­le Bil­dungs­land­schaf­ten und ihre Zukunft the­ma­ti­sie­ren wird.

Es sind bereits über 120 Per­so­nen für die Ver­an­stal­tung ange­mel­det. Anmel­dun­gen sind noch bis 15. Okto­ber mög­lich (unter Vor­be­halt der Platz­ver­füg­bar­keit – die Plät­ze sind begrenzt) über https://​www​.biko​-forch​heim​.de/.

Die Teil­nah­me ist kostenlos.