Neue Per­spek­ti­ven für Men­schen mit Behinderung

Sind unter­neh­me­ri­scher Wett­be­werb und eine hohe Beschäf­ti­gungs­quo­te von Men­schen mit Behin­de­rung über­haupt mit­ein­an­der ver­ein­bar? Ja! Das bewei­sen die inzwi­schen 107 Inklu­si­ons­be­trie­be in Bay­ern, die das Inklu­si­ons­amt des Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) för­dert. Im ver­gan­ge­nen Jahr hat das Inklu­si­ons­amt die Betrie­be mit rund 16,5 Mil­lio­nen Euro unterstützt.

„Einer davon ist auch die Menüf­ak­tur – ein Unter­neh­men der DIA­KO-Ober­fran­ken gGmbH in Kulm­bach, das nun sein zehn­jäh­ri­ges Bestehen fei­ert“, so Chri­sti­an Wei­ßen­ber­ger, der Lei­ter des Inklu­si­ons­am­tes in Bayern.

Inklu­si­ons­be­trie­be sind recht­lich und wirt­schaft­lich selb­stän­di­ge Unter­neh­men des all­ge­mei­nen Arbeits­mark­tes. Gleich­zei­tig über­neh­men sie eine sozia­le Ver­ant­wor­tung. Min­de­stens 30 Pro­zent ihrer Beleg­schaft sind Men­schen mit Schwer­be­hin­de­rung, deren Teil­ha­be auf dem all­ge­mei­nen Arbeits­markt auf beson­de­re Schwie­rig­kei­ten stößt.

„Für die­se Per­so­nen­grup­pe sind sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­ti­ge Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nis­se, wie sie sie in die­sen Betrie­ben fin­den, kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit“, betont Dr. Nor­bert Koll­mer, der Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de ZBFS. „Jeder soll­te mit einem für sei­ne Bedürf­nis­se pass­ge­nau­en Arbeits­platz die Chan­ce haben, sei­nen Lebens­un­ter­halt selbst zu bestrei­ten. Inklu­si­ons­be­trie­be ermög­li­chen vie­len Men­schen mit Schwer­be­hin­de­rung genau das“, ergänzt er.

Inklu­si­ons­be­trie­be bie­ten noch viel mehr: Eine aktu­el­le Stu­die, die unter wis­sen­schaft­li­cher Beglei­tung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ent­stan­den ist, zeigt, dass Inklu­si­ons­be­trie­be wirt­schaft­lich han­deln und gleich­zei­tig die Men­schen, die mit und ohne Behin­de­rung Sei­te an Sei­te zusam­men­ar­bei­ten, das inklu­si­ve Mit­ein­an­der in der Gesell­schaft fördern.

Den Ergeb­nis­be­richt zur Stu­die Mehr­Wir­kung fin­den Sie auf der Inter­net­sei­te des Bun­des­ar­beits­ge­mein­schaft Inklu­si­ons­fir­men e.V.: https://​bag​-if​.de/​s​t​u​d​i​e​-​m​e​h​r​w​i​r​k​u​ng/

Mehr über die För­de­rung des Inklu­si­ons­am­tes Bay­ern für Inklu­si­ons­be­trie­be erfah­ren Sie auf: https://​www​.zbfs​.bay​ern​.de/​b​e​h​i​n​d​e​r​u​n​g​-​b​e​r​u​f​/​t​h​e​m​e​n​/​i​n​k​l​u​s​i​o​n​s​b​e​t​r​i​e​b​e​/​i​n​d​e​x​.​php