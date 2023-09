Nach Anga­ben der Deut­schen Herz­stif­tung ist hier­zu­lan­de nach wie vor die soge­nann­te Koro­na­re Herz­krank­heit (KHK), die Ver­en­gung der Herz­kranz­ge­fä­ße, die häu­fig­ste Todesursache.

Gesun­de Lebens­wei­se als wich­ti­ger Baustein

Zum Welt­herz­tag am 29. Sep­tem­ber möch­te die AOK in Bam­berg des­halb dar­an erin­nern, dass Betrof­fe­ne selbst etwas für ihre Gesund­heit tun kön­nen: „Neben einer opti­ma­len The­ra­pie von Herz-Kreis­lauf-Erkran­kun­gen kann ein Lebens­stil mit gesun­der Ernäh­rung, aus­rei­chend Bewe­gung und Rauch­ver­zicht das Risi­ko für einen Herz­in­farkt oder eine Herz­in­suf­fi­zi­enz sen­ken“, erläu­tert Klaus Knorr Direk­tor der AOK-Direk­ti­on Bam­berg. Vor allem das Rau­chen gefähr­det die Herz­ge­sund­heit. Es för­dert die Ent­ste­hung von Arte­rio­skle­ro­se, also Abla­ge­run­gen in den Blut­ge­fä­ßen. Durch Ver­en­gun­gen der Gefä­ße kann es zu Herz­in­fark­ten, Schlag­an­fäl­len oder peri­phe­rer arte­ri­el­ler Ver­schluss­krank­heit (Rau­cher­bein) kom­men. Klaus Knorr warnt zudem davor, sich zu wenig zu bewe­gen: „Bei den mei­sten Betrof­fe­nen wir­ken sich Bewe­gung und Sport posi­tiv aus, bereits Spa­zie­ren­ge­hen oder Wal­king kön­nen da viel Gutes bewir­ken.“ Auf jeden Fall soll­ten die Akti­vi­tä­ten medi­zi­nisch abge­klärt wer­den, bei­spiel­wei­se auch, ob eine Herz­sport­grup­pe in Fra­ge kommt. „Die rich­ti­ge Ernäh­rung tut ein Übri­ges: Beson­ders wich­tig ist es, Über­ge­wicht abzu­bau­en, Salz zu redu­zie­ren und pflanz­li­che Lebens­mit­tel zu bevor­zu­gen“, ergänzt Klaus Knorr.

Bes­se­re Ver­sor­gung durch struk­tu­rier­tes Behandlungsprogramm

Unter dem Namen „AOK-Cura­plan“ unter­stützt die AOK Bay­ern bereits seit 2005 Ver­si­cher­te mit dem struk­tu­rier­ten Behand­lungs­pro­gramm (DMP) Koro­na­re Herz­krank­heit (KHK). „In die­sem soge­nann­ten Dise­a­se Manage­ment Pro­gramm wer­den aktu­ell rund 130.000 Ver­si­cher­te der AOK Bay­ern betreut“, so Klaus Knorr. Die haus­ärzt­li­che Pra­xis ist hier stets die erste Anlauf­stel­le für chro­nisch Erkrank­te. Die Haus­ärz­tin bzw. der Haus­arzt über­nimmt die kon­ti­nu­ier­li­che Behand­lung der DMP-Teil­neh­men­den nach wis­sen­schaft­lich evi­denz­ba­sier­ten Leit­li­ni­en und koor­di­niert die wei­te­re Ver­sor­gung, bei­spiels­wei­se fach­ärzt­li­che Betreu­ung oder Behand­lung in Kran­ken­haus und Rehaeinrichtung.

