Seit Mai 2023 ver­ant­wor­tet Tho­mas Schwarz als vier­tes Vor­stands­mit­glied der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG den Ver­triebs­be­reich für die Regi­on Bam­berg und das Eigen­an­la­ge­ge­schäft der Bank. Am Diens­tag fei­er­te er sei­nen 50. Geburtstag.

Tho­mas Schwarz ist diplo­mier­ter Betriebs­wirt und hat mehr als 20 Jah­re Füh­rungs- und Manage­men­t­er­fah­rung. Anfang 2021 wech­sel­te er aus einem Pri­vat­bank­haus in Bre­men zur VR Bank Bam­berg-Forch­heim und wur­de dort im Mai 2023 in den Vor­stand beru­fen. Zur Fei­er auf der Gale­rie im Bam­ber­ger Kun­den­zen­trum kamen neben sei­nen Vor­stands­kol­le­gen auch Kun­den und Ver­tre­ter aus Poli­tik, Wirt­schaft und Gesellschaft.

Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der Gün­ter Schu­ster sprach die Eröff­nungs­wor­te und über­mit­tel­te die Glück­wün­sche im Namen des Auf­sichts­ra­tes. In sei­ner Rede hob er her­vor, mit wel­cher Exper­ti­se Tho­mas Schwarz auf­war­tet, so über­zeug­te sei­ne Vita auch die Ban­ken­auf­sicht vor­be­halt­los bei der Zulas­sung zum Vorstand.

Mit dem Umzug inner­halb des Bank­hau­ses in die Bam­ber­ger Wil­ly-Les­sing-Stra­ße im Mai ist er in sei­ner neu­en beruf­li­chen Hei­mat ange­kom­men. Bei der Fei­er­stun­de am Diens­tag gra­tu­lier­ten auch Vor­stands­vor­sit­zen­der Joa­chim Haus­ner und Vor­stand Alex­an­der Brehm herz­lich. Haus­ner hat­te in sei­nem Gruß­wort im Sin­ne von Mark Twa­in einen Tipp für sei­nen Vor­stands­kol­le­gen: “Das Geheim­nis des Glücks ist, statt der Geburts­ta­ge die Höhe­punk­te des Lebens zu zäh­len.” Da es bei Ban­kern aber meist um Zah­len, Daten und Fak­ten geht, hat­te er natür­lich sofort 3x3 Eigen­schaf­ten parat, die man an Tho­mas Schwarz schätzt.

Die Fei­er­stun­de wur­de musi­ka­lisch umrahmt von der Pia­ni­stin Hil­de Pohl. Als lei­den­schaft­li­cher Kla­vier­spie­ler ließ Tho­mas Schwarz es sich nicht neh­men, sich nach dem offi­zi­el­len Teil selbst noch kurz ans E‑Piano zu set­zen. Das neue Lebens­jahr beginnt für den Bank­vor­stand also klang- und stimmungsvoll.