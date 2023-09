Die Crowd­fun­ding-Platt­form „Vie­le schaf­fen mehr“ ist auf Erfolgs­kurs. Seit dem Start des Por­tals für gemein­nüt­zi­ge Pro­jek­te, das im März 2022 von der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG ins Leben geru­fen wur­de, haben über 2.300 Unter­stüt­zer ins­ge­samt fast 300.000 Euro für ganz unter­schied­li­che Pro­jek­te in der Regi­on gesam­melt. Die­ser Erfolg zeigt, wie gut Crowd­fun­ding bei den Men­schen vor Ort ankommt.

Allein im Ein­zugs­be­reich der Filia­le in Hirschaid wur­den sie­ben Crowd­fun­ding-Aktio­nen erfolg­reich abge­schlos­sen, was die Regio­nal­bank zum Anlass nahm, vor Ort eine gemein­sa­me Scheck­über­ga­be zu orga­ni­sie­ren. Vor­stand Tho­mas Schwarz und Fili­al­lei­ter Chri­stoph Rüger luden die Ver­tre­ter der ver­schie­de­nen Ver­ei­ne und Initia­ti­ven zu einem Umtrunk in die Filia­le Hirschaid ein. Dort wur­den die erfolg­rei­chen Pro­jek­te noch ein­mal vorgestellt.

Freu­en konn­te sich bei­spiels­wei­se der ASV Herrns­dorf Schlüs­sel­au über die Erneue­rung der Bereg­nungs­an­la­ge. Die Reg­nitz-Engel kön­nen über einen Etat für gemein­sa­me Unter­neh­mun­gen ver­fü­gen. Der FC Fal­ke Röbers­dorf trai­niert nun unter hel­len und zugleich spar­sa­men LED-Lich­tern. Beim ASV Sass­an­fahrt konn­te der Kin­der­spiel­platz moder­ni­siert wer­den, wäh­rend beim MCS Sass­an­fahrt dank des neu­en Tanz­bo­dens ein gelenk­scho­nen­des und gesun­des Tan­zen mög­lich ist. Außer­dem konn­te der Kin­der­gar­ten Mika­do die Anschaf­fung eines soge­nann­ten Ulle­waeh-Systems für die Turn­hal­le in Angriff neh­men. Bei einer geplan­ten Füh­rung im Sep­tem­ber wer­den sich Ver­tre­ter der Bank vor Ort das finan­zier­te Spiel­ge­rät ansehen.

Naben der Über­ga­be der jewei­li­gen Spen­den­schecks wur­de der Abend auch für den ange­reg­ten Aus­tausch genutzt und die Idee, Erfol­ge gemein­sam zu fei­ern, hat viel Zuspruch gefunden.

Vor­stand Tho­mas Schwarz zieht ein über­aus posi­ti­ves Fazit: „Mich begei­stert das gro­ße Enga­ge­ment der Ver­ei­ne und ihrer Unter­stüt­zer. Als Regio­nal­bank ist es unser Selbst­ver­ständ­nis, Initia­ti­ven für die Men­schen vor Ort zu för­dern und zu unter­stüt­zen. Mit unse­rer Crowd­fun­ding-Platt­form tref­fen wir offen­bar den Zeit­geist – denn so konn­ten hier wie­der tol­le Ideen und Vor­ha­ben rea­li­siert wer­den. Es wur­de ein digi­ta­ler Ort der Begeg­nung geschaf­fen, in dem gemein­nüt­zi­ge Pro­jek­te und Unter­stüt­zer zueinanderfinden.“

Die Bank initi­iert und pflegt nicht nur die Online­platt­form, son­dern tritt zusätz­lich auch als Spen­der auf. Denn jeder gesam­mel­te Betrag wird von der VR Bank ver­dop­pelt – bis zu einem Höchst­be­trag von 50 Euro je Unter­stüt­zer. Damit mög­lichst vie­le gute Ideen rea­li­siert wer­den kön­nen, kann ein ein­zel­nes Pro­jekt einen maxi­ma­len Zuschuss von 5.000 Euro erhalten.

Info: So funk­tio­niert das Crowdfunding

Die Finan­zie­rung eines gemein­nüt­zi­gen Pro­jekts über die Crowd­fun­ding-Platt­form ist in drei Pha­sen unter­teilt. Zuerst beschrei­ben die Ver­ei­ne und Initia­ti­ven ihre Pro­jek­te auf der Platt­form und legen die Pro­jekt­sum­me fest, die sie anstre­ben. In der Finan­zie­rungs­pha­se sind die Pro­jekt­in­itia­to­ren dazu auf­ge­for­dert, die im Vor­feld fest­ge­leg­te Pro­jekt­sum­me durch Spen­den zu errei­chen. Ist dies gelun­gen, beginnt die Abschluss­pha­se und somit die Umset­zung der Pro­jek­te. Über die Platt­form erfah­ren die Unter­stüt­zer dann, wie das Pro­jekt rea­li­siert wird.

Die Crowd­fun­ding-Platt­form der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG fin­den Sie unter: www​.vrbank​-bam​berg​-forch​heim​.de/​c​r​o​w​d​f​u​n​d​ing.