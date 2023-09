Jetzt geht es wie­der um die Wurst

Coburg ist ohne sei­ne Brat­wür­ste eigent­lich nicht vor­stell­bar. Eben­so wie die Dis­kus­si­on dar­über, wo es denn nun die besten davon gibt. Vie­le Gerüch­te ran­ken sich um die­ses Gericht. Da braucht es schon einen Flei­scher­mei­ster, um die Wahr­heit auf­zu­decken. Ein sol­cher ist der Die­ters­dor­fer Mar­kus Brehm, der in sei­nem Hau­se den vhs-Kurs „Ori­gi­nal Cobur­ger Brat­wurst – nach Her­zog Johann Casi­mir 1623“ abhält. Die Kur­se fin­den am 14.10. und 28.10. in Die­ters­dorf statt.