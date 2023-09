Gute Nach­rich­ten für Ener­gie­kun­den der Stadt­wer­ke Forch­heim. Die Prei­se für Strom und Gas wer­den zum 01. Janu­ar 2024 gesenkt.

„Das Preis­ni­veau an den Groß­märk­ten für Ener­gie hat sich in den ver­gan­ge­nen Mona­ten ent­spannt und es sieht auch wei­ter­hin so aus, dass die Prei­se die­ses Niveau hal­ten. Wir sind daher sehr froh, dass wir anhand unse­rer lang­fri­sti­gen Beschaf­fungs­stra­te­gie unse­re Grund­ver­sor­gungs- und Son­der­ta­ri­fe ab den 01. Janu­ar 2024 sen­ken wer­den, erläu­tert Mathi­as Rez­nik, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Forchheim.

Die Kun­den der Stadt­wer­ke Forch­heim erhal­ten ab Mit­te Novem­ber 2023, also sechs Wochen vor der Preis­sen­kung, eine brief­li­che Mit­tei­lung über die genau­en Tari­fe. Neben dem Strom­ein­kauf, Ser­vice und Ver­trieb spie­len bei der Kal­ku­la­ti­on der Ener­gie­prei­se auch Netz­ent­gel­te und gesetz­li­che Abga­ben eine wesent­li­che Rol­le und machen cir­ca die Hälf­te der Kosten aus.