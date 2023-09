Die Sport­Grup­pe Neun­kir­chen am Brand hat erneut ihre Lauf­qua­li­tä­ten unter Beweis gestellt und bei zwei regio­na­len Lauf­ver­an­stal­tun­gen her­vor­ra­gen­de Lei­stun­gen erzielt.

Am Sams­tag, den 16. Sep­tem­ber, nah­men Starter:innen der SG am „Lauf in die Mön­au“ des TV48 Erlan­gen teil, gefolgt vom „Kem­mer­ner Kuckucks­lauf“ am Sonn­tag, den 17. Sep­tem­ber (Distanz jeweils 10 km).

Beim „Lauf in die Mön­au“ konn­te Elke Bezold die SG-Fah­ne hoch­hal­ten und sicher­te sich den 2. Platz in ihrer Alters­klas­se mit einer respek­ta­blen Zeit von 50:49 Minu­ten. Eben­falls eine star­ke Lei­stung zeig­te Nadi­ne Här­ing, die den 6. Platz in ihrer Alters­klas­se mit einer Zeit von 54:48 Minu­ten erreichte.

Am fol­gen­den Tag beim „Kem­mer­ner Kuckucks­lauf“ ließ die Sport­Grup­pe Neun­kir­chen am Brand erneut auf­hor­chen. Joa­chim Klein­lein zeig­te sich in Best­form und erober­te den 1. Platz in sei­ner Alters­klas­se mit einer beein­drucken­den Zeit von 42:09 Minu­ten. Dicht hin­ter ihm folg­te Ellen Bial­kow­ski, die sich mit einer Zeit von 43:48 Minu­ten den 2. Platz in ihrer Alters­klas­se sicher­te. Das Team wur­de wei­ter­hin durch Ani­ta Johann­sen (48:18 Minu­ten), Svet­la­na Goß­mann (50:53 Minu­ten), Lau­ra Back­öfer (1:00:48 Stun­den) und Ste­fan Back­öfer (47:30 Minu­ten) ver­stärkt, die alle her­vor­ra­gen­de Lei­stun­gen ablieferten.

Wer Lust hat, mit uns zu trai­nie­ren, egal in wel­chem Tem­po, ist jeder­zeit will­kom­men. Mehr Infos unter: www​.sport​grup​pe​-neun​kir​chen​.de