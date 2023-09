Schach boomt! Das mer­ken auch die Orga­ni­sa­to­ren des Bam­ber­ger Jugend-Opens. Bereits eine Woche vor dem Tur­nier haben sich mehr als 190 Kin­der und Jugend­li­che für das belieb­te Schnell­schach­tur­nier in Bam­berg ange­mel­det, dar­un­ter auch vie­le baye­ri­sche Top­spie­ler. In sie­ben Alters­klas­sen (U8 bis U25) wird am 3. Okto­ber um Prei­se und Poka­le gekämpft. Die Aus­rich­ter­ver­ei­ne aus Bam­berg, Höch­stadt und Hall­stadt erwar­ten mehr als 200 Teil­neh­mer in der Bam­ber­ger Graf Stau­fen­berg Real­schu­le. 2002 – damals in der Hall­stadter Bet­tel­see­hal­le – kamen 2011 Spie­le­rIn­nen. In die­sem Jahr könn­te ein neu­er Rekord auf­ge­stellt wer­den. Schach ist wei­ter­hin beliebt, immer mehr Kin­der spie­len online, aber auch wie­der in den Ver­ei­nen. So gibt es Anmel­dun­gen aus Wals­dorf, Neu­stadt bei Coburg und Markt­leu­then, um hier nur eini­ge zu nen­nen, die wie­der erfolg­reich eine Jugend­ar­beit auf­ge­baut haben.

Am Tag der Deut­schen Ein­heit wird im Schnell­schach­mo­dus (20 Minu­ten Bedenk­zeit pro Spie­ler und Partie)nicht nur um zahl­rei­che Prei­se (Gut­schei­ne, Sach­prei­se, Über­ra­schungs­prei­se) gespielt, son­dern auch die Ober­frän­ki­schen Jugend Schnell­schach­mei­ster und die Jugend­mei­ster des Schach­krei­ses Bam­berg ermit­telt. Beim Tur­nier dür­fen auch ver­eins­lo­se Spie­le­rIn­nen mit­spie­len. Von die­sen gibt es von Jahr mehr, die sich beim Tur­nier anmel­den. Viel­leicht ent­wickelt sich das Jugend-Open auch zur Ver­eins­speed­da­ting­bör­se bei der ver­eins­lo­se Spie­le­rIn­nen einen tol­len Ver­ein aus ihrer Nähe fin­den? Auf der Web­site des Tur­niers (https://​bam​ber​ger​-jugend​o​pen​.de/) kann man sich über das Tur­nier infor­mie­ren. Für das leib­li­che Wohl der Spie­ler und Eltern ist eben­falls gesorgt. Mehr als 20 Hel­fer sor­gen am Tag der Deut­schen Ein­heit dafür, dass alles rei­bungs­los abläuft.