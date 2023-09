Spiel­be­richt SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach 2 – Atle­ti­co Erlan­gen 4:1 (2:0)

Erster Heim­sieg zur Kerwa

Zur Herolds­ba­cher Sport­lerk­erwa gelang der zwei­ten Mann­schaft der Spiel­ge­mein­schaft ein ver­dien­ter Sieg gegen Atle­ti­co Erlan­gen. Dabei stell­te Ste­fa­nie Bai­er die Wei­chen früh auf Sieg, in dem sie zwei­mal auf der rech­ten Angriffs­sei­te durch­brach und der Tor­hü­te­rin kei­ne Chan­ce ließ (4. + 9.). Danach ver­flach­te der Spiel­ver­lauf zuneh­mend, sodass es mit der beru­hi­gen­den Füh­rung in die Pau­se ging. Dar­auf war es wie­der ein schnel­ler Dop­pel­schlag, der die SG end­gül­tig auf die Sie­ges­stra­ße brach­te. Zunächst drosch Melina Goos einen Schuss aus der Distanz wuch­tig in die Maschen (64.), ehe Gol­chin Haghna­za­ri rich­tig stand und ein­net­zen konn­te (66.). Den Schluss­punkt zum 4:1‑Endstand setz­te die Gäste­spie­le­rin Bar­ba­ra Spy­ra, die einen zu kurz gera­te­nen Abschlag sehens­wert ver­wan­del­te (83.).

Spiel­be­richt SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach – SC Ober­rei­chen­bach 3:2 (2:0)

Knap­per aber ver­dien­ter Heimsieg

Unnö­tig span­nend mach­te es die erste Mann­schaft der SG gegen den SC Ober­rei­chen­bach, als man eine 2:0‑Führung bin­nen fünf Minu­ten her­schenk­te und so auf einen Lucky Punch ange­wie­sen war.

Die SG star­te­te ähn­lich druck­voll wie in der ver­gan­ge­nen Woche und ging fol­ge­rich­tig früh in Füh­rung. Nach vier gespiel­ten Minu­ten trat Sina Schmitt einen Frei­stoß in den Straf­raum. Dort stand Mir­jam Heigl auf ein­mal völ­lig blank und schob den Ball an der SCO-Tor­hü­te­rin Jas­min Hart­mann vor­bei. Dar­auf ent­wickel­te sich ein offe­ner Schlag­ab­tausch mit wenig Tor­ge­le­gen­hei­ten auf bei­den Sei­ten. Dies lag vor allem an den gut­ste­hen­den Abwehr­rei­hen um die SG-Spie­le­rin Alex­an­dra Lou­kas und Ober­rei­chen­bachs Aylin Wohl­leb. Außer einem Lat­ten­tref­fer von Nata­scha Por­zelt gab es wenig nen­nens­wer­te Tor­ab­schlüs­se. So war es wie­der ein Stan­dard, der die SG jubeln ließ. Einen Frei­stoß aus gut 25 Metern ver­wan­del­te Schmitt die­ses Mal direkt (40.). So ging es mit einer beru­hi­gen­den 2:0‑Führung in die Halb­zeit­pau­se. Zumin­dest wog man sich schein­bar in Sicher­heit, denn nach dem Pau­sen­tee ver­schlief die Heim­elf die ersten Minu­ten kom­plett. So konn­te Maya Kun­ert zwei­mal auf der rech­ten Abwehr­sei­te durch­bre­chen. Im Eins-gegen-Eins gegen Tor­hü­te­rin Andrea Zöber­lein blieb sie die Sie­ge­rin und brach­te somit den Aus­gleich bin­nen weni­ger Minu­ten (47. + 52.). Wenig spä­ter folg­te dann der Lucky Punch: Nata­scha Por­zelt wur­de im Straf­raum regel­wid­rig zu Fall gebracht. Den fäl­li­gen Straf­stoß ver­wan­del­te Sophia Huberth trocken (54.). Dar­auf ver­such­ten die Gäste noch ein­mal alles nach vor­ne zu wer­fen, wodurch sich Räu­me für die SG boten. Seli­na Pelch schei­ter­te an der gut auf­ge­leg­ten Hart­mann und auch Por­zel­ts Kopf­ball lan­de­te nur am Alu­mi­ni­um. So blieb es beim knap­pen aber am Ende nicht unver­dien­ten Sieg für die Heimelf.