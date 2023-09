Stadt zieht För­de­rung für Sport­ver­ei­ne vor

Nach den Richt­li­ni­en der städ­ti­schen Sport­för­de­rung erhal­ten Sport­ver­ei­ne für för­de­rungs­fä­hi­ge Bau- und Sanie­rungs­maß­nah­men zweck­ge­bun­de­ne Zuschüs­se. Für das jewei­li­ge Haus­halts­jahr müs­sen die Anträ­ge dazu bis zum 1. Febru­ar gestellt wer­den. Da dank der gestie­ge­nen Inve­sti­ti­ons­mit­tel bereits abzu­se­hen ist, dass im lau­fen­den Haus­halts­jahr nicht alle För­der­mit­tel abge­ru­fen wer­den, hat sich der Sport­aus­schuss des Stadt­rats in sei­ner Sep­tem­ber-Sit­zung dafür aus­ge­spro­chen, För­de­run­gen vor­zu­zie­hen. So kön­nen Pro­jek­te bezu­schusst wer­den, die von den Ver­ei­nen bereits abge­schlos­sen und von der Sport­ver­wal­tung geprüft wur­den, aber erst nach dem Stich­tag bean­tragt wur­den. „Wir rech­nen auch künf­tig mit hohen Antrags­zah­len für Bau- und Sanie­rungs­maß­nah­men. Ich freue mich, dass wir zur Unter­stüt­zung unse­rer Sport­ver­ei­ne die am Ende die­ses Jah­res noch zur Ver­fü­gung ste­hen­den Haus­halts­mit­tel für Maß­nah­men ver­wen­den kön­nen, die erst nach dem 1. Febru­ar bean­tragt wur­den“, sag­te Sport­bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Archi­tek­ten­kam­mer: Stadt hat „Aus­lo­ber­preis 2023“ erhalten

23 Archi­tek­ten­wett­be­wer­be hat die Stadt Erlan­gen seit 1971, dem Jahr der Grün­dung der Baye­ri­schen Archi­tek­ten­kam­mer, aus­ge­lobt und sich zudem in vor­bild­li­cher Wei­se bei zahl­rei­chen pri­va­ten Aus­lo­bern dafür ein­ge­setzt, dass die­se ihrer­seits Wett­be­wer­be nach den Richt­li­ni­en für Pla­nungs­wett­be­wer­be RPW durch­füh­ren. Mit der Archi­tek­tur­aus­zeich­nung „Aus­lo­ber­preis 2023“ wür­digt die Baye­ri­sche Archi­tek­ten­kam­mer die Stadt und ins­be­son­de­re den Stand­ort Erlan­gen für die Ver­dien­ste um das Wett­be­werbs­we­sen in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten: „Erlan­gen hat mit Archi­tek­tur­wett­be­wer­ben den Stel­len­wert der Bau­kul­tur bei zen­tra­len Bau­vor­ha­ben her­vor­ge­ho­ben und ein Kli­ma für Qua­li­tät geschaf­fen“, so Kam­mer­prä­si­den­tin Pro­fes­sor Lydia Haack in einer gemein­sa­men Pres­se­mit­tei­lung von Stadt und Architektenkammer.

Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik freut sich über die Aus­zeich­nung: „Erlan­gen ver­än­dert sich. Pro­jek­te von gro­ßen Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen, aber auch zahl­rei­che städ­ti­sche Bau­maß­nah­men sor­gen für eine tief­grei­fen­de Stadt­ver­wand­lung. Die Ver­än­de­run­gen bie­ten gro­ße Chan­cen für den Wis­sen­schafts- und Wirt­schafts­stand­ort. Sie bie­ten aber auch städ­te­bau­lich gro­ße Mög­lich­kei­ten, um Bewah­rens­wer­tes zu erhal­ten und zu stär­ken, dort wo nötig städ­te­bau­li­che Kor­rek­tu­ren anzu­sto­ßen und um neue Akzen­te zu set­zen. Um den Blick für die viel­zäh­li­gen Mög­lich­kei­ten zu erhal­ten, setzt die Stadt erfolg­reich auf städ­te­bau­li­che Wett­be­wer­be als Instru­ment. Sie sor­gen für hohe städ­te­bau­li­che Qua­li­tät bei allen Maß­nah­men und lie­fern allen Ent­schei­dungs­trä­gern eine fun­dier­te Grund­la­ge. Es ist eine gro­ße Ehre für die Stadt Erlan­gen, für ihr Enga­ge­ment den Aus­lo­ber­preis zu erhalten.“

Mit einem Audio­gui­de für das Smart­phone (www​.erlan​gen​.tomis​.mobi/​d​e​/​n​e​u​e​_​a​r​c​h​i​t​e​k​tur), in dem 13 aus­ge­wähl­te Wett­be­werbs­pro­jek­te vor­ge­stellt wer­den, wür­digt die Baye­ri­sche Archi­tek­ten­kam­mer nicht nur das Enga­ge­ment der Stadt, son­dern möch­te der Bau­kul­tur auch in der Öffent­lich­keit Gehör ver­schaf­fen. Aku­stisch vor­ge­stellt wer­den Bau­vor­ha­ben unter­schied­li­cher Nut­zung wie das Land­rats­amt, eine Sport­hal­le, For­schungs­bau­ten, Woh­nun­gen für Stu­die­ren­de bis hin zur Ent­wick­lung eines gan­zen Quar­tiers, der Reg­nitz­stadt. Man­che Pro­jek­te sind bereits voll­stän­dig umge­setzt, eini­ge sind noch im Bau oder wer­den in den kom­men­den Jah­ren realisiert.

Der Archi­tek­ten­wett­be­werb ist ein fach­li­cher Lei­stungs­ver­gleich. Die Bau­herr­schaft erhält meh­re­re Ent­wür­fe, kann ver­glei­chen und statt des erst­be­sten den besten Ent­wurf für das Bau­vor­ha­ben aus­wäh­len. Ein unab­hän­gi­ges Preis­ge­richt prüft und bewer­tet. Der Archi­tek­ten­wett­be­werb hat sich als Ver­fah­ren zur För­de­rung der Qua­li­tät des Pla­nens und Bau­ens her­vor­ra­gend bewährt und unter­stützt alle Betei­lig­ten, maß­ge­schnei­der­te Lösun­gen zu finden.

Die Baye­ri­sche Archi­tek­ten­kam­mer ver­leiht seit 30 Jah­ren in unre­gel­mä­ßi­gen Abstän­den den „Aus­lo­ber­preis“ an Städ­te, Gemein­den und Insti­tu­tio­nen, die sich um die För­de­rung des Wett­be­werbs­we­sens beson­ders ver­dient gemacht haben, Erlan­gen wird heu­er der zehn­te Aus­lo­ber­preis ver­lie­hen. Zu den bis­he­ri­gen Preis­trä­gern zäh­len Rosen­heim (1993), Amberg (1995), Ingol­stadt (1998), Mün­chen (2002), Regens­burg (2004), Schwein­furt (2006), Kauf­beu­ren und Mem­min­gen (2010), die Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Kir­che in Bay­ern (2014) sowie Würz­burg (2018).

Kul­tur- und Frei­zeit­aus­schuss befasst sich mit mobi­len Spielplatzcontainern

Der Kul­tur- und Frei­zeit­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Mitt­woch, 4. Okto­ber, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie beginnt um 16:00 Uhr im Rats­saal des Rat­hau­ses. The­men sind die Anschaf­fung mobi­ler Spiel­platz­con­tai­ner, die Sanie­rung des Spiel­plat­zes Jun­ker­stra­ße, die finan­zi­el­le Situa­ti­on des Kul­tur­zen­trums E‑Werk sowie die Arbeits­pro­gram­me meh­re­rer Fachämter.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Gre­mi­en und Aus­schüs­sen gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Land­tags- und Bezirks­wahl: Brief­wahl­un­ter­la­gen noch bis 3. Okto­ber online anfordern

Brief­wahl­un­ter­la­gen für die bevor­ste­hen­de Land­tags- und Bezirks­wahl am 8. Okto­ber kön­nen noch bis ein­schließ­lich Diens­tag, 3. Okto­ber, online (https://​erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​l​a​n​d​t​a​g​s​w​a​h​l​-​2​023) bean­tragt wer­den. Dar­auf hat jetzt die Stadt­ver­wal­tung hin­ge­wie­sen. Schrift­lich und per­sön­lich ist eine Bean­tra­gung noch bis Frei­tag, 6. Okto­ber, 15:00 Uhr, mög­lich. Bis spä­te­stens Sonn­tag, 8. Okto­ber, um 18:00 Uhr, müs­sen die Brief­wahl­un­ter­la­gen dann bei der Stadt Erlan­gen ein­ge­gan­gen sein. Wer sie per Post ver­sen­det, muss sie früh­zei­tig abgeben.

Bis­her haben 25.300 Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger die Brief­wahl bean­tragt (Stand Mitt­woch­mit­tag), das sind bis­her etwas weni­ger als im Ver­gleich zur Bun­des­tags­wahl 2021.

Jung­bür­ger­ver­samm­lung des Jugendparlaments

Zu sei­ner dies­jäh­ri­gen Jung­bür­ger­ver­samm­lung lädt das Jugend­par­la­ment am Sams­tag, 30. Sep­tem­ber, um 13:00 Uhr auf den Vor­platz Men­sa am Lan­ge­marck­platz ein. Dabei stellt das Gre­mi­um sich und sei­ne Arbeit vor, zudem kön­nen Anlie­gen und Wün­sche vor­ge­tra­gen wer­den. Außer­dem kön­nen sich die Kan­di­die­ren­den zur Jugend­par­la­ments­wahl vor­stel­len. Die Jung­bür­ger­ver­samm­lung ist Teil des Kin­der- und Jugend­gip­fels des Stadt­ju­gend­rings am Wochen­en­de. Wäh­rend des Gip­fels ist für die Wahl des Jugend­par­la­ments auch ein Wahl­lo­kal ein­ge­rich­tet. Wahl­be­rech­tigt sind alle Jugend­li­che, die zwi­schen 12 und 18 Jah­re alt sind und ihren Haupt­wohn­sitz seit drei Mona­ten in Erlan­gen haben. Bei der Ver­samm­lung kön­nen alle Wahl­be­rech­tig­te ihre Stim­men für die Wahl des Jugend­par­la­ments abge­ben. Infor­ma­tio­nen rund um die Wahl gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​j​u​p​a​w​ahl.

Unter­neh­mens­be­fra­gung bis 9. Okto­ber verlängert

Rund 200 Erlan­ger Unter­neh­men haben sich bis­her an der dies­jäh­ri­gen Unter­neh­mens­be­fra­gung der Stadt Erlan­gen betei­ligt. Mit der bis­he­ri­gen Rück­lauf­quo­te zeigt sich die städ­ti­sche Wirt­schafts­för­de­rung zufrie­den. Auf viel­fa­chen Wunsch ist die online-Befra­gung jetzt bis ein­schließ­lich 9. Okto­ber ver­län­gert wor­den. „Eini­ge Unter­neh­men haben uns dar­um gebe­ten, die Befra­gung noch län­ger offen zu las­sen. Das machen wir natür­lich ger­ne. Auch wir sind über­zeugt, dass da noch mehr geht. Jede Stim­me, jede Rück­mel­dung zählt und hilft uns bes­ser zu wer­den.“, stellt Mathi­as Schuch aus der Wirt­schafts­för­de­rung fest.

In der ersten Befra­gung nach der Pan­de­mie geht es neben einer Bewer­tung der Stand­ort­be­din­gun­gen in Erlan­gen unter ande­rem um die Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ven der Betrie­be, ihren Arbeits­kräf­te­be­darf, ihre Maß­nah­men zum Kli­ma­schutz oder ihre Anfor­de­run­gen an die Wirtschaftsförderung.

Unter­neh­men, die kei­nen Fra­ge­bo­gen erhal­ten haben, sich aber betei­li­gen möch­ten, kön­nen sich direkt an die Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Erlan­gen wen­den (Tele­fon 09131 86–2612/-2556, E‑Mail wifoe@​stadt.​erlangen.​de).

Städ­ti­sches Büro für Bür­ger­be­tei­li­gung und Ehren­amt zieht um

Das Büro für Bür­ger­be­tei­li­gung und Ehren­amt im Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt zieht um und ist ab Mon­tag, 9. Okto­ber, in der Haupt­stra­ße 48 unter­ge­bracht. Die gute Erreich­bar­keit für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger war ein Haupt­grund: Wer sich bür­ger­schaft­lich enga­gie­ren will, kann ein­fach unkom­pli­ziert zu den Öff­nungs­zei­ten vor­bei­schau­en (Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 9:30 bis 15:30 Uhr, Frei­tag von 9:30 bis 13:00 Uhr).

Inter­es­sier­te an einem frei­wil­li­gen Enga­ge­ment kön­nen sich dar­über hin­aus in einer offe­nen Bera­tungs­zeit ohne Anmel­dung über ein Ehren­amt infor­mie­ren (diens­tags von 14:00 und 17:00 Uhr und frei­tags von 10:00 und 13:00 Uhr).

Auch Ver­ei­ne und ehren­amt­li­che Orga­ni­sa­tio­nen sind ein­ge­la­den, sich über Schu­lun­gen und Mög­lich­kei­ten der Ver­net­zung zu infor­mie­ren. Die The­men Aktiv-Card und Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te wer­den von dem Büro aus bear­bei­tet. Auf der Agen­da steht für die­ses Jahr außer­dem eine Koope­ra­ti­on mit dem Quar­tiers­ma­nage­ment in der nörd­li­chen Altstadt.

Die Tele­fon­num­mern der Kol­le­gin­nen vor Ort blei­ben gleich. Die Enga­ge­ment-Bera­tung hat aller­dings eine neue Num­mer: 09131 932 4400. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.enga​giert​-in​-erlan​gen​.de.

Herbst- und Win­ter­pro­gramm: Jugend­kunst­schu­le star­tet in neu­es Semester

Das neue Seme­ster in der Jugend­kunst­schu­le (JuKS) beginnt bald: Von Okto­ber bis Febru­ar darf wie­der rege gewer­kelt, gekleckert, getanzt und geforscht wer­den. Von ana­log bis digi­tal kön­nen sich Kin­der und Jugend­li­che von 1,5 bis ca. 18 Jah­ren in der JuKS krea­tiv betä­ti­gen. Im Inter­net unter www​.juks​-erlan​gen​.de/​k​u​rse ist das neue Pro­gramm für Herbst und Win­ter ein­seh­bar. Die Ein­schrei­bung ist ab Sams­tag, 30. Sep­tem­ber, ab 9:00 Uhr, online oder vor Ort (Fried­rich­stra­ße 33, bis 12:00 Uhr) möglich.

Neben Näh­kurs und Kin­der-Ate­liers, Tanz­kur­sen, JuKS forscht, Holz­werk­statt oder Upcy­cling-Kur­sen bie­tet die JuKS auch Fami­li­en-For­ma­te, wie den krea­ti­ven Fami­li­en­sonn­tag. Auch für Jugend­li­che hat sich die JuKS Eini­ges ein­fal­len las­sen: Man­ga-Figu­ren zeich­nen, Schnit­zen, digi­ta­le Bild­be­ar­bei­tung und vie­les mehr.

vhs: „Speed-Dating“ mit sechs Sprachen

Chi­ne­sisch, Far­si, Geor­gisch, Pol­nisch, Unga­risch und Viet­na­me­sisch: Am Sams­tag, 7. Okto­ber, bie­tet die Volks­hoch­schu­le (vhs) von 10:00 bis 14:00 Uhr einen Work­shop an, der Ein­blicke in sel­ten unter­rich­te­te Spra­chen gewährt (Histo­ri­scher Saal, Fried­rich­stra­ße 19). Wie beim Speed-Dating haben die Teil­neh­men­den die Chan­ce, sich in eine neue Spra­che zu ver­lie­ben. Dabei spa­ziert man an bun­ten Spra­chen­ti­schen ent­lang und ver­weilt an jeder Sta­ti­on. Mit­hil­fe der Dozie­ren­den lernt man spie­le­risch und unter­halt­sam erste Wör­ter und Sät­ze, aber auch die Kul­tur und Kuli­na­rik eines Lan­des ken­nen. Es wer­den Köst­lich­kei­ten aus den jewei­li­gen Län­dern gereicht. Die Geor­gi­e­rin Teo­na Mes­khi wird die Ver­an­stal­tung mit lan­des­ty­pi­scher Musik unter­ma­len. Der Ein­tritt ist frei. Die Ver­an­stal­tung ist ein Bei­trag der vhs zum städ­ti­schen Pro­jekt „Vie­le Spra­chen – ein Erlan­gen“. Eine Anmel­dung ist im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de möglich.