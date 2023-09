Markt der Region am 01. Oktober 2023 in Obernsees

Bio-Erleb­nis­mei­le, Kurz­fil­me und vie­les mehr

„Wur­zeln in einer glo­ba­li­sier­ten Welt“ – so lau­tet das Jah­res­mot­to 2023 zum Tag der Regio­nen. Im Land­kreis Bay­reuth wird die­ses Mot­to am Sonn­tag, 01. Okto­ber, ab 09:30 Uhr an der Ther­me Obern­sees greif­bar, wenn der Markt der Regi­on sei­ne Pfor­ten öff­net. Das Mot­to steht dabei sym­bol­haft für die regio­na­len Betrie­be, die in ihrer Regi­on wirt­schaf­ten, unab­hän­gig von glo­ba­len Ein­flüs­sen sind und sich auf ihre gewach­se­nen Wur­zeln ver­las­sen können.

Ein wich­ti­ger Pfei­ler für geleb­te Regio­na­li­tät ist die Dach­mar­ke Bay­reu­ther Land. Unter ihr sam­meln sich über 80 regio­na­le Pro­du­zen­ten, von wel­chen sich ein Groß­teil auf dem Markt der Regi­on prä­sen­tie­ren wird.

Gemein­sam mit den regio­na­len Betrie­ben setzt sich die Dach­mar­ke dafür ein, dass bestehen­de Wur­zeln gestärkt und nicht wei­ter ent­ris­sen wer­den. Ziel ist es, dar­auf auf­merk­sam zu machen, mög­lichst vie­le Pro­duk­te aus der eige­nen „Nach­bar­schaft“ zu kau­fen und damit das Gesicht der eige­nen Regi­on zu bewah­ren. In die­sem Jahr liegt daher der Fokus auf den regio­na­len Erzeu­gern, auf Ver­ko­stun­gen und einer regio­na­len Bio-Erlebnismeile.

Doch nicht nur über die Dach­mar­ke Bay­reu­ther Land kann man auf dem Markt der Regi­on eini­ges erfah­ren. Die Ver­an­stal­ter haben ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm kon­zi­piert, um den Besu­che­rin­nen und Besu­chern ab 13.30 Uhr im Fest­zelt viel Spaß und Unter­hal­tung zu bie­ten. Neben der Vor­stel­lung des tra­di­tio­nel­len Ther­men­markts wird es Kurz­fil­me zum The­ma Tier­wohl, eine Tom­bo­la und eine Bio-Erleb­nis­mei­le geben. Auch für Kin­der und Jugend­li­che wird eini­ges gebo­ten sein – unter ande­rem ein gro­ßes Fußball-Dart.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann: „In unse­rer Regi­on gibt es so vie­le regio­na­le und bio­lo­gi­sche Erzeug­nis­se. Auf dem Markt der Regi­on wol­len wir den Besu­che­rin­nen und Besu­chern die Mög­lich­keit bie­ten, sich selbst vom Geschmack der Bio-Regio- Köst­lich­kei­ten zu über­zeu­gen. Durch die zahl­rei­chen Aus­stel­ler machen wir genau das mög­lich, wor­über ich mich sehr freue.“