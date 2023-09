Druck­frisch erschie­nen ist die Frei­zeit­kar­te der Frän­ki­schen Tos­ka­na. Vom Tou­ris­mus­ma­nage­ment neu kon­zi­piert gibt es erst­ma­lig eine topo­gra­phi­sche Kar­te der Regi­on mit einem umfas­sen­den Über­blick über die Sehens­wür­dig­kei­ten, kul­tu­rel­len High­lights sowie Tipps für Natur- und Sport­be­gei­ster­te. Ende Sep­tem­ber ist die Kar­te kosten­frei in der Tou­rist-Info erhält­lich und kann bequem online unter www​.fraen​ki​sche​-tos​ka​na​.com bestellt werden.

Lust auf Urlaub in der klei­nen, aber fei­nen Regi­on im Osten der Welt­kul­tur­er­be­stadt Bam­berg soll die Kar­te machen, aber auch so man­chem Ein­hei­mi­schen noch Geheim­tipps auf­zei­gen. „Wir prä­sen­tie­ren erst­mals die kul­tu­rel­len Höhe­punk­te und Schät­ze der Frän­ki­schen Tos­ka­na auf einer ein­zi­gen Kar­te. Ent­decken Sie nicht nur bekann­te Attrak­tio­nen, son­dern auch ver­steck­te Juwe­len und Geo­to­pe ent­lang des Weges – von Schloss See­hof bis zur Wall­fahrts­ka­pel­le in Misten­dorf, von der Wall­an­la­ge am Schloss­berg bis zur Sen­del­bach­aue im Haupts­moor­wald“, freut sich Tou­ris­mus­ma­na­ge­rin Bian­ca Mül­ler anläss­lich der Neuerscheinung.

Die Kar­te ist in ver­schie­de­ne Kate­go­rien unter­teilt, dar­un­ter Bur­gen und Schlös­ser, Kunst- und Skulp­tu­ren­we­ge, Kir­chen und Kapel­len, Archäo­lo­gie und Denk­mä­ler, The­men­we­ge, Fami­lie und Sport, Natur und Umwelt sowie das fas­zi­nie­ren­de The­ma „Was­ser“. Ins­ge­samt 53 „Point of Inte­rests“ sind num­me­riert auf der Kar­te zu fin­den und auf der Rück­sei­te kurz erläu­tert, zudem gibt es Infos zu Natur­schutz­ge­bie­ten, Sport­an­la­gen und wert­vol­le Tipps für Urlau­ber. Die Kar­te basiert auf der Topo­gra­fie der Gemein­den Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf und Strul­len­dorf sowie Bam­berg-Ost und Scheß­litz im Maß­stab 1:25.000. Für die gra­fi­sche Umset­zung zeich­ne­te Modern Media Pro­duc­tions aus Lee­sten verantwortlich.

Die drei Bür­ger­mei­ster der Frän­ki­schen Tos­ka­na, Wolf­gang Möhr­lein (Lit­zen­dorf), Gerd Schnei­der (Mem­mels­dorf) und Wolf­gang Desel (Strul­len­dorf), waren sich bei der Vor­stel­lung der Kar­te einig: Die­se Erwei­te­rung des Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­als der Regi­on sei ein Gewinn für Ein­hei­mi­sche und Besu­cher glei­cher­ma­ßen. Mit die­sen Vor­schlä­gen wer­de der Urlaub mit der gan­zen Fami­lie leicht gemacht und Lan­ge­wei­le kom­me auf kei­nen Fall auf!

Die neue Kar­te ist ab Ende Sep­tem­ber kosten­frei erhält­lich: in der Tou­rist-Info Frän­ki­sche Tos­ka­na in Lit­zen­dorf, in den Rat­häu­sern Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf und Strul­len­dorf sowie im Bam­berg Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice und im Land­rats­amt Bam­berg – oder zum Bestel­len unter

https://​www​.fraen​ki​sche​-tos​ka​na​.com/​d​e​/​p​r​o​s​p​e​k​te/