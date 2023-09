Zum ersten „Kom­mu­nal­tag Ober- und Mit­tel­fran­ken“ hat­ten Mit­te Sep­tem­ber die Baye­ri­sche Archi­tek­ten­kam­mer, das Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung (ALE) Ober­fran­ken und der Treff­punkt Archi­tek­tur in die Spe­ze­rei nach Gun­dels­heim ein­ge­la­den. Über 40 Gäste kamen zusam­men, um sich – gestärkt durch köst­li­ches syri­sches Fin­ger­food – kon­struk­tiv über aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen in den Kom­mu­nen aus­zu­tau­schen. Den zahl­rei­chen Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­stern brann­ten vor allem The­men wie die Stär­kung von Orts­zen­tren oder Anpas­sun­gen an die Kli­ma­wen­de auf den Nägeln. Nach der Begrü­ßung durch Vol­ker Heid vom Archi­tek­tur­treff Ober- und Mit­tel­fran­ken berich­te­te der gast­ge­ben­de Bür­ger­mei­ster, Jonas Merz­bach­er, über die Innen­ent­wick­lung im länd­li­chen Raum am Bei­spiel Gun­dels­heim. Fabi­an Blo­me­y­er, Geschäfts­füh­rer für Recht und Ver­wal­tung der Baye­ri­schen Archi­tek­ten­kam­mer, stell­te anschlie­ßend die Arbeit der Bera­tungs­stel­le Ener­gie­ef­fi­zi­enz und Nach­hal­tig­keit (BEN) vor. Best Prac­ti­ce Bei­spie­le gelun­ge­ner Bau­kul­tur hat­te Nico­le Back­er, Lei­te­rin des Sach­ge­biets Dorf­er­neue­rung und Bau­we­sen des ALE, im Gepäck. Anhand ein­drucks­vol­ler Fotos zeig­te die Archi­tek­tin Bei­spie­le von funk­tio­na­len Grund­ris­sen und kom­pak­ten Gebäu­den, die das Orts­bild nach­hal­tig prä­gen. „Im Mit­tel­punkt steht für uns, dass die Auf­ent­halts­qua­li­tät im Dorf gestei­gert wer­den soll“, so Back­er. Sie beton­te: „Wich­tig für die Gemein­de­ent­wick­lung ist ein roter Faden. So kann sich alles nach und nach in indi­vi­du­el­lem Tem­po ver­än­dern. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger füh­len sich mit- und ernst­ge­nom­men, aber nicht jede Ent­schei­dung muss immer wie­der in Fra­ge gestellt wer­den“. Mari­on Resch-Heckel ist Mit­glied der Bera­ter­grup­pe Ver­ga­be und Wett­be­werb. Die Archi­tek­tin warb bei den kom­mu­na­len Ent­schei­dungs­tra­gen­den dafür, Archi­tek­tur­wett­be­wer­be aus­zu­lo­ben. Denn, so erklär­te sie: „Je mehr Zeit man in die genaue Ziel­set­zung des Wett­be­werbs inve­stiert, desto mehr Zeit spart man spä­ter beim Bau­en“. Das Bera­ter­team der Baye­ri­schen Archi­tek­ten­kam­mer bie­tet für den öffent­li­chen Bereich und Pri­vat­leu­ten ein kosten­frei­es Erst­be­ra­tungs­an­ge­bot. Lan­ge Gesprä­che und kurz­wei­li­ge Dis­kus­sio­nen über das The­ma Bau­kul­tur und Miet­wohn­raum auf dem Land run­de­ten die erfolg­rei­che Ver­an­stal­tung in Gun­dels­heim ab.