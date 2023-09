Am 8. Okto­ber fin­det die Wahl zum Baye­ri­schen Land­tag statt. Die­ser berät und beschließt Geset­ze, die das Leben der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Frei­staat gestal­ten und regeln.

Doch wel­che Par­tei ver­tritt wel­che Posi­tio­nen zu wel­chem Thema?

Damit Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler sich eine per­sön­li­che Mei­nung bil­den kön­nen, hat die KAB Bam­berg in den letz­ten Wochen Ein­zel­ge­sprä­che mit den Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten geführt.

„Ein­ge­la­den haben wir die Direkt­kan­di­da­tin­nen und ‑kan­di­da­ten von den Par­tei­en CSU, Freie Wäh­ler, SPD, Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Die Lin­ke“, erklärt Ralph Korsch­in­sky, Geschäfts­füh­rer des KAB Diö­ze­san­ver­ban­des Bam­berg, das Vor­ge­hen. „Gesprä­che fan­den mit allen statt, die Bereit­schaft gezeigt haben, ins­ge­samt waren es 25. Zu allen Gesprä­chen gibt es Video­in­ter­views, die über einen You­Tube-Link auf unse­rer Home­page frei zugäng­lich für alle Inter­es­sier­ten sind. Die Fra­gen waren iden­tisch, so dass eine gute Ver­gleich­bar­keit der Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten mög­lich ist. Die Vide­os dau­ern zwi­schen fünf und zehn Minu­ten“, beschreibt Korsch­in­sky den Mehr­wert des Ange­bots. „Im Mit­tel­punkt eines jeden Gesprächs ste­hen die Berei­che ‚Gesund­heit und Pfle­ge‘, ‚Sozi­al-öko­lo­gi­sche Trans­for­ma­ti­on in der Arbeits­welt‘, ‚Aus­bau rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien‘, ‚Tarif­treue- und Ver­ga­be­ge­setz‘ und ‚Frei­er Sonn­tag‘“, führt Korsch­in­sky wei­ter aus.

Gestellt wur­den unter ande­rem die­se Fra­gen: „Wel­che Mög­lich­kei­ten sehen Sie, um in Zukunft eine mög­lichst flä­chen­decken­de medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in Bay­ern, vor allem im länd­li­chen Bereich, sicher­zu­stel­len?“, „Wel­che Lösun­gen schla­gen Sie vor, um eine Trans­for­ma­ti­on in der Arbeits­welt anzu­sto­ßen, die die Beschäf­tig­ten mit­nimmt?“ und „Wie kann Bay­ern Ihrer Mei­nung nach eine Ener­gie­wen­de gelin­gen, die die Men­schen abholt und zugleich die Kli­ma­zie­le erreicht?“.

Alle Vide­os sind über einen Link auf der Home­page des Ver­bands abruf­bar: www​.kab​-bam​berg​.de