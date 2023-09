Eltern unter­stüt­zen und beglei­ten ihre Kin­der in vie­len ent­schei­den­den Situa­tio­nen im Leben. Daher sind sie auch als Rat­ge­ber beson­ders gefragt,…

Stadt Coburg ver­lost 15 Ein­la­dun­gen für die Gala am 6. Okto­ber 2023

Am Frei­tag, 6. Okto­ber 2023, ist es so weit. Das Glo­be Coburg am Güter­bahn­hof – die Ersatz­spiel­stät­te für das Landestheater…