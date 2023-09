Am Frei­tag, 6. Okto­ber, fin­det von 14.30 bis 17 Uhr in der Krea­tiv­werk­statt des RW21 in Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Fab­Lab Bay­reuth eine Ein­füh­rung in die Näh­ma­schi­ne statt. In die­sem Work­shop ler­nen die Teil­neh­men­den unter ande­rem das Ein­fä­deln des Ober- und Unter­fa­dens, das Nähen eines ein­fa­chen Card­ca­ses (wie ein tex­ti­ler Brief­um­schlag für eine EC‑, Fit­ness­cen­ter- oder Men­sa­kar­te), grund­le­gen­de zwei­di­men­sio­na­le Näh­tech­ni­ken und Wis­sens­wer­tes rund um die Nähmaschine.

Wer Stoff hat, den er ver­ar­bei­ten möch­te, kann ihn ger­ne mit­brin­gen. Aber eigent­lich ist alles, auch Näh­fa­den, Bügel­eisen etc. vor­han­den. Bei dem Näh­work­shop wird die W6 3300 Exklu­si­ve ver­wen­det, eine com­pu­ter­ge­steu­er­te Näh­ma­schi­ne mit vie­len anfän­ger­freund­li­chen Fea­tures. Um Anmel­dung bis Diens­tag, 3. Okto­ber, unter Tele­fon 0921 507038–30 oder per Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de wird gebeten.