Pres­se­mit­tei­lung von B‘90/Die Grü­nen, Kreis­ver­band Coburg-Stadt:

Am 04.10. kommt unser Bun­des­vor­sit­zen­der von Bünd­nis 90/ Die Grü­nen Omid Nou­ri­pour zu Besuch nach Coburg. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 12:30 Uhr im Man­dats­bü­ro in der Juden­gas­se 1. Gemein­sam mit unse­rem Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Johan­nes Wag­ner und der Land­tags­kan­di­da­tin Susan­ne Ess­lin­ger möch­ten wir über den erstar­ken­den Rechts­ruck in Bay­ern und die auf­kei­men­den popu­li­sti­schen Bot­schaf­ten sprechen.

Wir erle­ben momen­tan eine Ver­ro­hung der sach­li­chen poli­ti­schen Debat­te und eine syste­ma­ti­sche Ver­brei­tung von Fal­sch­nach­rich­ten. Wir möch­ten nicht nur die Fol­gen für unse­re Demo­kra­tie erör­tern, son­dern auch gemein­sam dar­über dis­ku­tie­ren, wie wir auch bei unter­schied­li­chen Mei­nun­gen einen sach­li­chen Dia­log auf Augen­hö­he füh­ren können.

Inter­es­sier­te sind herz­lich eingeladen.