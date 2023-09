Der Geo­lo­gi­sche Dienst Bay­ern am Lan­des­amt für Umwelt fei­ert sein 75-jäh­ri­ges Bestehen. Am „Tag der Offe­nen Tür“ für Schu­len kön­nen die Jugend­li­chen an ins­ge­samt 14 Mit­mach­sta­tio­nen die The­men Geo­lo­gie und Boden haut­nah erle­ben. Ziel ist es, die Schü­le­rin­nen und Schü­ler für die­se Berei­che zu sen­si­bi­li­sie­ren und Wis­sen zu ver­mit­teln. Am Sams­tag, 30. Sep­tem­ber, von 10 bis 16 Uhr sind alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum „Tag der Offe­nen Tür“ des Geo­lo­gi­schen Dien­stes Bay­ern mit zahl­rei­chen Mit­mach­ak­tio­nen, Rate­spie­len und Füh­run­gen eingeladen.

Sams­tag, 30. Sep­tem­ber 2023, 10–16 Uhr,

Baye­ri­sches Lan­des­amt für Umwelt, Bohr­kern- und Roh­stoff-Ana­ly­tik-Zen­trum, St.-Lukas-Weg 25, 95030 Hof

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: https://​www​.lfu​.bay​ern​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​_​t​e​a​s​e​r​/​h​o​s​l​/​i​n​d​e​x​.​htm