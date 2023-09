Der Fran­ken­bund – Grup­pe Bay­reuth, auf Initia­ti­ve von Cäci­lie Wei­dig hin am 27.9.1983 in Bay­reuth gegrün­det, fei­er­te in der Hal­l­er­müh­le das 40-jäh­ri­ge Jubi­lä­um. Im Mit­tel­punkt der Fei­er­stun­de stand der Fest­vor­trag von Prof. Dr. Her­bert Popp, der über die „Sand­stein­häu­ser im Bay­reu­ther Land – ein nur gering geschätz­tes Juwel“ refe­rier­te. Die Fest­schrift, ein Geschenk für jedes Mit­glied, ist außer­dem als Buch in jeder Buch­hand­lung zu erwer­ben. Die Red­ner, allen vor­an, der Vor­sit­zen­de Klaus Tren­del, Regie­rungs­vi­ze­prä­si­dent Tho­mas Engel, Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Prof. Dr. Georg Sei­de­rer vom Bun­des­ver­band, gin­gen auf die Zie­le und die Ver­an­stal­tun­gen des Fran­ken­bun­des ein. Der Bund för­dert das kul­tu­rel­le Leben in Fran­ken, will Fran­kens kul­tu­rel­le Wer­te und Lei­stun­gen bewusst machen und wei­ter­ent­wickeln, tritt sowohl für Natur- und Denk­mal­schutz als auch für ver­ant­wor­tungs­vol­les Han­deln in der Stadt- und Lan­des­pla­nung ein. Der Fran­ken­bund will allen hel­fen, in Fran­ken eine Hei­mat zu fin­den, und will mit­ar­bei­ten an der euro­päi­schen Eini­gung. Die Akti­vi­tä­ten der Grup­pe zeich­nen sich dadurch aus, dass in Wis­sen­schaft und Gesel­lig­keit kei­ne Gegen­sät­ze zu sehen sind. Zitat: „… beim Umgang mit wis­sen­schaft­li­chen Quel­len dür­fe der Mund nicht trocken blei­ben“. Das Gemein­schafts­er­le­ben von frän­ki­scher Land­schaft, Archi­tek­tur, Geschich­te und Kul­tur berei­chert uns in rei­chem Maß und schenkt uns Lebens­freu­de. Aus­blick: Der Vor­sit­zen­de Tren­del und sein Team wol­len auch für die kom­men­den Jah­re ein span­nen­des und inter­es­san­tes Pro­gramm gestal­ten. Für die fei­er­li­che Umrah­mung sorg­te das Ter­zo Brass Quin­tett, es spiel­te zum Schluss die Frankenhymne.