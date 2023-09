Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr war ein vol­ler Erfolg!

Die Forch­hei­mer Feu­er­wehr hat gela­den und knapp 500 Gäste sind am Sams­tag­abend die­ser Ein­la­dung gefolgt. Der Besuch der „Lan­gen Nacht der Feu­er­wehr“ anläss­lich der dies­jäh­ri­gen Feu­er­wehr-Akti­ons­wo­che über­traf nach der Pre­miè­re im letz­ten Jahr aber­mals die Erwar­tun­gen der Feu­er­wehr. Es pass­te aber auch ein­fach alles: bestes Wet­ter, eine impo­san­te Licht­in­sze­nie­rung, und eine etwas ande­re Feuerwehr-Leistungsschau.

Es gab genü­gend Brenn­punk­te, an denen die Feu­er­wehr­ler in jener Nacht zugan­ge waren: Ein Unfall­fahr­zeug stand als Demon­stra­ti­ons­ob­jek­te für Mög­lich­kei­ten der Ret­tung von Ver­letz­ten her­um. Die Siche­rungs­maß­nah­men und Ret­tungs­mög­lich­kei­ten bei einem Tief­bau­un­fall konn­ten die Besu­cher haut­nah an der Gru­be in der Fahr­zeug­hal­le erle­ben. In stim­mungs­vol­les Licht war auch das Inne­re des Schlauch­turms mit zahl­rei­chend Schläu­chen gehüllt. Über beson­de­re Schutz­klei­dung und Mess­tech­nik für die Gefah­ren­ab­wehr im ABC-Ein­satz infor­mier­ten eben­falls eige­ne Stationen.

Besu­cher­ma­gnet war der Mode­stand der Feu­er­wehr. Hier konn­te sich Groß und Klein zur Erin­ne­rung an den Abend in gan­zer Mon­tur ablich­ten las­sen. Für das leib­li­che Wohl sorg­te das Küchen­team in Form von Bur­ger­va­ri­an­ten und Getränken.

Die Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr bil­det ein wich­ti­ges Teil in der Stra­te­gie zur Mit­glie­der­ge­win­nung von ehren­amt­li­chen Feu­er­wehr­leu­ten. Am Sams­tag konn­ten zahl­rei­che Kon­tak­te zu inter­es­sier­ten Forch­hei­me­rin­nen und Forch­hei­mern geknüpft wer­den. Ein Fol­ge­ter­min für die poten­zi­el­len Neu-Feu­er­wehr­ler steht auch schon fest: Am 8. Novem­ber infor­miert die Feu­er­wehr Forch­heim um 18:30 Uhr über die Mög­lich­kei­ten der Grund­aus­bil­dung. Wei­te­re Inter­es­sier­te sind ger­ne gesehen.