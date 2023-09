Burg­kunst­äd­ter Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nutz­ten am ver­gan­ge­nen Sams­tag­vor­mit­tag die Gele­gen­heit, Bio-Pro­duk­te von Land­wir­ten aus der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura zu erwer­ben und frisch gepress­ten Bio-Streu­obst­saft am Stand der Umwelt­sta­ti­on Weis­main zu pro­bie­ren. Auf dem Park­platz des E‑Centers Wer­ner fand der Markt im Rah­men der Baye­ri­schen Bio-Erleb­nis­ta­ge statt. Lebens­mit­tel­händ­ler Wer­ner ist Pro­jekt­part­ner der Öko-Modell­re­gi­on und bie­tet z.B. an sei­nen The­ken Bio-Rind­fleisch von zwei der auf dem Markt ver­tre­te­nen Höfe an. Auch der Apfel­saft aus dem Bio-Streu­obst­pro­jekt der Öko-Modell­re­gi­on wird ab Ende Okto­ber dort erhält­lich sein.

„Erzeu­gung, Ver­ar­bei­tung und Han­del zusam­men­zu­brin­gen, damit regio­na­le Bio-Pro­duk­te auch vor Ort gekauft wer­den kön­nen, das ist Auf­ga­be der Öko-Modell­re­gi­on“ berich­tet Pro­jekt­ma­na­ger Ste­fan Jans­sen. „Bio ist bei vie­len Ver­brau­chern ange­kom­men und erste loka­le Lebens­mit­tel­ein­zel­händ­ler sehen eine Zukunft im Ange­bot regio­na­ler Bio-Pro­duk­te. Aber auch das Info­heft zu ´Direkt­ver­mark­tern und Hof­lä­den in der Regi­on Ober­main-Jura‚ wur­de ger­ne mit­ge­nom­men“ berich­tet Jans­sen. Die Direkt­ver­mark­ter­bro­schü­re ist auch über die Tou­ris­mus­bü­ros erhältlich.

Ziel der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura ist es, die öko­lo­gi­sche Land­be­wirt­schaf­tung sowie die Ver­mark­tung regio­na­ler Bio-Pro­duk­te vor­an­zu­brin­gen. Sie ist ein Pro­jekt des Land­krei­ses Lich­ten­fels zusam­men mit fünf Kom­mu­nen des nörd­li­chen Land­krei­ses Bam­berg. Damit befin­det sich Ober­main-Jura in guter Gesell­schaft mit 35 wei­te­ren staat­lich geför­der­ten baye­ri­schen Öko-Modellregionen.