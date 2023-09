Am vor­letz­ten Sep­tem­ber-Wochen­en­de ver­an­stal­te­te der Ten­nis­club 1990 in der thü­rin­gi­schen „Glocken­stadt“ Apol­da ein Senio­ren-Rang­li­sten­tur­nier der Kate­go­rie S3. Im gut besetz­ten Feld der Her­ren 30 ging auch Baur SV-Spie­ler­trai­ner Ste­fan Kor­nitz­ky (Lei­stungs­klas­se 3.5) an den Start.

In der Grup­pen­pha­se setz­te sich der 30-jäh­ri­ge Burg­kunst­adter zunächst in einem engen Match gegen die Num­mer 73 der deut­schen Her­ren 35-Rang­li­ste, Ste­fan Schnei­der (1. TC Wald­heim, LK 3.2), in zwei Sät­zen durch. Zum zwei­ten Auf­ein­an­der­tref­fen in der Grup­pen­pha­se trat sein Kon­tra­hent Sascha Brie­se (TC der USG Chem­nitz, LK 4.5) nach einer lan­gen vor­he­ri­gen Par­tie nicht an, wodurch Kor­nitz­ky bereits im End­spiel um den Titel beim 27. Glocken­po­kal-Tur­nier stand.

Im Fina­le traf der Baur SV-Akteur auf Tom Schil­ke (USV Jena, LK 5.3). Von Beginn an setz­te Kor­nitz­ky sei­nen Jena­er Kon­tra­hen­ten mit sei­ner offen­si­ven und varia­blen Spiel­wei­se sowie vie­len direk­ten Gewinn­schlä­gen unter Druck. Fol­ge­rich­tig sicher­te er sich den ersten Satz mit 6:2. Im zwei­ten Satz ließ Kor­nitz­ky anschlie­ßend kei­ne Zwei­fel mehr auf­kom­men und gewann die­sen mit 6:0.

Mit die­sem Erfolg fei­ert der Burg­kunst­adter bereits sei­nen drit­ten Tur­nier­sieg bei einem Rang­li­sten­tur­nier in die­sem Jahr. Hier­für erhält er wei­te­re Punk­te für die deut­sche Gesamt­wer­tung sei­ner Altersklasse.