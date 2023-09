Am Sams­tag, 30.September star­tet die Her­ren-Mann­schaft des ATS Kulm­bach Bas­ket­ball in die Bay­ern­li­ga-Sai­son. Die Mann­schaft vom Trai­ner­ge­spann Chri­stoph Jung­bau­er und Tim Koths ist höchst moti­viert und strebt für die kom­men­de Sai­son einen Platz im obe­ren Tabel­len­be­reich an. Nach dem Abgang von Auf­bau­spie­ler Moritz Gareis (dua­les Stu­di­um), freut sich die Mann­schaft über neue und alte Ver­stär­kung im Ver­gleich zur Vor­sai­son: Mit Mat­thi­as Hansl (letz­te Sai­son noch 2.Mannschaft) und Achim Eck­hardt (zuvor BBC Bay­reuth) wird die Mann­schaft auf der gro­ßen Posi­ti­on mit viel Erfah­rung und Ein­satz ver­stärkt. Als Spie­ler der eige­nen Jugend sol­len Alex und Paul Schwa­ben­land, Ramon Arlt, Leo­nard Mit­chell und Noah Weis­heit die­se Sai­son mehr Spiel­an­tei­le erhal­ten und die bis­he­ri­gen Lei­stungs­trä­ger tat­kräf­tig unter­stüt­zen. Kom­plet­tiert wird der Kader durch die Stamm­spie­ler David Brown, Tim Koths, Niklas Jung­bau­er und Tyro­ne Mit­chell. Die Rou­ti­niers Felix Pietsch (Kreuz­band­riss) und Ste­fan Pas­sing (Mus­kel­fa­ser­riss) feh­len zu Sai­son­be­ginn und wer­den vor­aus­sicht­lich erst in der Rück­run­de mit in das Gesche­hen ein­grei­fen können.

Den Sai­son­auf­takt bestrei­ten die Kulm­ba­cher zuhau­se gegen die Regio­nal­li­ga-Abstei­ger vom DJK Bam­berg. Nach dem Abstieg ist unbe­kannt, in wel­cher For­ma­ti­on die Dom­rei­ter-Mann­schaft antre­ten wird. Da sich stets im Som­mer das Spie­ler-Karus­sell in Bam­berg dreht, bleibt der erste Geg­ner eine Wun­der­tü­te für den ATS. Spie­ler­trai­ner Koths zeigt sich vom Geg­ner unbein­druckt: „Solan­ge wir unse­ren Plan erfül­len, kann jede Mann­schaft kom­men und wird fest­stel­len, dass in Kulm­bach nichts zu holen ist!“

Kader ATS Kulm­bach Basketball:

Mat­thi­as Schnei­der, David Brown, Chri­sti­an Schu­berth, Mat­thi­as Hansl, Tim Koths, Alex Schwa­ben­land, Niklas Jung­bau­er, Ramon Arlt, Ste­fan Pas­sing, Achim Eck­hardt, Tyro­ne Mit­chell, Felix Pietsch, Paul Schwa­ben­land, Leo­nard Mit­chell, Noah Weis­heit, Moritz Michel.