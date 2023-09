Am Frei­tag fand wie­der das belieb­te Schnell­schach­tur­nier der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt im Ver­eins­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen “ statt. Erfreu­li­cher­wei­se waren es wie­der 25 Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen von 8 bis 87 Jah­ren. Es wur­den 6 Run­den nach Schwei­zer System gespielt; jeder hat­te 10 Minu­ten Bedenk­zeit pro Par­tie. Es war die­ses Mal beson­ders span­nend, nach­dem Favo­rit Alex­an­der Öhr­lein sich in der ersten Run­de einem Jugend­spie­ler geschla­gen geben muss­te. Danach gab er sich aller­dings kei­ne Blö­ße mehr und sieg­te schließ­lich mit 5 : 1 Punk­ten und der bes­se­ren Wer­tung vor Jens Güt­her, der eben­falls 5 Punk­te erziel­te. Auch über den drit­ten Platz muss­te die bes­se­re Wer­tung ent­schei­den. Sie sprach für Tho­mas Mül­ler, der gen­auss wie der Viert­pla­zier­te Micha­el Wag­ner auf 4,5 : 1,5 Punk­te kam. Mit jeweils 4 Punk­ten folg­ten dann Toni Pet­te­rich vor Franz Hirt­rei­ter und Vlad Botscha­rov, der damit das beste Ergeb­nis in der Grup­pe U 14 erziel­te. Der älte­ste Teil­neh­mer Wolf­gang Karol und der jüng­ste Fre­de­rik Öhr­lein lagen übri­gens mit 3:3 Punk­ten auf den Plät­zen 11 und 12. Nach 3 Tur­nie­ren führt nun in der Jah­res­wer­tung wenig über­ra­schend Alex­an­der Öhr­lein mit 81 Punk­ten vor Jens Güt­her mit 73 Punk­ten und Tho­mas Mül­ler mit 63 Punk­ten. Bei der U 20 führt Toni Pet­te­rich, bei der U 14 Vlad Botscha­row und bei den Mäd­chen Anika Güt­her. Die letz­te Run­de der Schnell­tur­nie­re fin­det am 13. Okto­ber wie­der um 18 Uhr statt. Am näch­sten Frei­tag, dem 29. Sep­tem­ber, beginnt die Ver­eins-Blitz­mei­ster­schaft um 20 Uhr im Ver­eins­lo­kal. Ab sofort wer­den auch Anmel­dun­gen für die näch­ste Stadt­mei­ster­schaft ent­ge­gen­ge­nom­men. Sie ist auch offen für Nicht­mit­glie­der aus dem Burg­kunst­adter Raum.