Ziel­si­cher­heit wur­de belohnt

Unter den Klän­gen der Aurach­ta­ler Blas­mu­sik Wals­dorf wur­den die noch amtie­ren­den Maje­stä­ten der Schüt­zen­ab­tei­lung „Huber­tus“ des Sport­ver­ein Wals­dorf 1950 e.V. in die­sem Jahr unter Absi­che­rung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Wals­dorf in Wals­dorf abge­holt. Erster Schüt­zen­mei­ster Chri­sti­an Ley begrüß­te die Ehren­gä­ste, den Paten­ver­ein Huber­tus Schön­brunn, die wei­te­ren Schüt­zen­ver­ei­ne Dia­na Bam­berg, Dia­na Neu­hau­sen und Huber­tus Ste­gau­rach und alle Anwe­sen­den zur Königs­pro­kla­ma­ti­on 2023 in Sport­heim Wals­dorf. Anschlie­ßend wur­de die Ent­thro­nung der Maje­stä­ten des ver­gan­gen Jah­res vor­ge­nom­men, bevor 1. Bür­ger­mei­ster Mario Wolff die neu­en Maje­stä­ten pro­kla­mier­te. Der Ver­lauf des Abends wur­de musi­ka­lisch von Udo Arnold gestaltet.

Der Abend begann mit der Ent­thro­nung der bis­he­ri­gen Maje­stä­ten die vom 1. Bür­ger­mei­ster Mario Wolff vor­ge­nom­men wur­de. Die bis­he­ri­gen Maje­stä­ten waren: König Udo Köh­ler­schmidt, Vize­kö­nig Ste­fan Marr, Köni­gin Gise­la Dütsch, Vize­kö­ni­gin Rosa Bene­dikt, Schwarz­schuß­kö­nig Wer­ner Feuerlein.

Anschlie­ßen wur­den ver­dien­te Schüt­zen vom 1. Bür­ger­mei­ster Mario Wolff geehrt. Das Ehren­zei­chen des Prä­si­den­ten des Deut­schen Schüt­zen­bun­des, die Seba­stia­nus-Nadel für 30 Jah­re akti­ves Schie­ßen, erhielt Mari­an­ne Ortlep. Das Ehren­zei­chen für Fah­nen­ab­ord­nun­gen im Baye­ri­schen Sport­schüt­zen­bund erhielt für 5 Jah­re in Sil­ber André Kaiser.

Es folg­te die Bekannt­ga­be erfolg­rei­cher Schüt­zen bei Mei­ster­schaf­ten im Jahr 2023.

An den Gau­mei­ster­schaf­ten im Gau Ober­fran­ken-West nah­men Wer­ner Feu­er­lein, Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer, André Kai­ser, Tim Kai­ser, Nor­bert Kra­mer, Chri­sti­an Ley und Ste­fan Marr in ver­schie­de­nen Gewehr- und Pisto­len-Dis­zi­pli­nen teil. In der Ein­zel­wer­tung beleg­te in der Dis­zi­plin KK-Unter­he­bel­ge­wehr 1.56.10 Her­ren I Ste­fan Marr den 1. Platz, Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer den 2. Platz und Tim Kai­ser den 3. Platz. In der Dis­zi­plin 25 m Stan­dart­pi­sto­le 2.60.12 Her­ren II beleg­te Chri­sti­an Ley den 3. Platz. In den Dis­zi­pli­nen Unter­he­bel­ge­wehr C B.14.10 Her­ren und KK Mehr­la­der B.15.10 Her­ren I beleg­te Ste­fan Marr jeweils den 2. Platz. Die Mann­schaft mit Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer, Chri­sti­an Ley, Ste­fan Marr beleg­te in den Dis­zi­pli­nen KK-Unter­he­bel­ge­wehr 1.56.10 Her­ren I + II und KK Mehr­la­der B.15.10 Her­ren I jeweils den 1. Platz und in der Dis­zi­plin KK Unter­he­bel­ge­wehr C B.14.10 Her­ren den 2. Platz.

Bei den Bezirks­mei­ster­schaf­ten Ober­fran­ken nah­men Wer­ner Feu­er­lein, Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer, Chri­sti­an Ley und Ste­fan Marr in ver­schie­de­nen Gewehr- und Pisto­len-Dis­zi­pli­nen teil. In der Dis­zi­plin KK-Unter­he­bel­ge­wehr 1.56.10 Her­ren I beleg­te Ste­fan Marr den 1. Platz und Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer den 2. Platz. Die Mann­schaft in der Dis­zi­plin KK-Unter­he­bel­ge­wehr 1.56.10 Her­ren I + II mit Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer, Chri­sti­an Ley und Ste­fan Marr beleg­te den 1. Platz.

Bei den Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten auf der Olym­pia­schieß­an­la­ge in Hoch­brück beleg­te Ste­fan Marr den 4. Platz in der Dis­zi­plin KK-Unter­he­bel­ge­wehr 1.56.10 Her­ren I und den 3. Platz in der Dis­zi­plin KK Mehr­la­der B.15.10 Her­ren. Die Mann­schaft mit Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer, Chri­sti­an Ley und Ste­fan Marr beleg­te den 6. Platz in den Dis­zi­pli­nen KK-Unter­he­bel­ge­wehr 1.56.10 Her­ren I + II.

Die­se drei Schüt­zen haben sich auch für die Deut­sche Mei­ster­schaft in Han­no­ver Ende Sep­tem­ber qua­li­fi­ziert. Der Ver­ein nimmt somit zum ersten Mal in der Ver­eins­ge­schich­te mit einer Mann­schaft an einer Deut­schen Mei­ster­schaft im Sport­schie­ßen teil.

Außer­dem erhiel­ten die Schüt­zen Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer, Chri­sti­an Ley und Ste­fan Marr das Mei­ster­schüt­zen­ab­zei­chen des Baye­ri­schen Sport­schüt­zen­bunds und Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer das Lei­stungs­ab­zei­chen Groß Gold des Baye­ri­schen Sportschützenbunds.

Bei den Run­den­wett­kämp­fen mit dem Luft­ge­wehr der ver­gan­gen Sai­son beleg­te in der A‑Klasse Ste­fan Marr den 3. Platz.

Als näch­stes wur­de der Wan­der­po­kal über­reicht und die Titel der Ver­eins­mei­ster­schaf­ten bekannt gege­ben. Den Wan­der­po­kal gewann Wer­ner Feu­er­lein vor Ste­fan Marr. Ver­eins­mei­ster in der Dis­zi­plin Luft­ge­wehr 1.10 wur­de Ste­fan Marr vor Chri­sti­an Ley, in der Dis­zi­plin Luft­ge­wehr Auf­la­ge 1.11 Nor­bert Kra­mer von Wer­ner Feu­er­lein in der Dis­zi­plin Luft­pi­sto­le 2.10 Nor­bert Kra­mer vor Chri­sti­an Ley, in der Dis­zi­plin KK-Unter­he­bel­ge­wehr 1.56 Ste­fan Marr vor Chri­sti­an Ley, in der Dis­zi­plin Unter­he­bel­ge­wehr C B.14 Ste­fan Marr von Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer und in der Dis­zi­plin KK Mehr­la­der B.15 Ste­fan Marr vor Chri­sti­an Ley.

Als Höhe­punkt des Abends wur­den vom 1. Bür­ger­mei­ster Mario Wolff und 1. Schüt­zen­mei­ster Chri­sti­an Ley die neu­en Maje­stä­ten pro­kla­mier­te. Schwarz­schuß­kö­nig wur­de Ste­fan Marr vor Chri­sti­an Ley. Jugend­kö­nig wur­de Sil­vio Sand­mann. Köni­gin wur­de Gise­la Dütsch vor Vize­kö­ni­gin Mari­an­ne Ortlep. König wur­de Ste­fan Marr vor Vize­kö­nig Rudi Marr.

Mit Musik und Tanz lie­ßen die Sport­schüt­zen die­ses Ereig­nis ausklingen.