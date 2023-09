1 .Damen: Knapp vor­bei ist auch daneben

Das erste Heim­spiel der Sai­son lief für die Damen des SKC 67 Eggols­heim gegen den KV Lie­dols­heim ganz anders als erwar­tet. Gro­ße Chan­cen hat­ten sich die Mädels nicht aus­ge­rech­net, doch am Ende war das Spiel zu jeder­zeit offen. Am Ende über­zeug­ten jedoch die Baden-Würt­tem­ber­ge­rin­nen und ins­be­son­de­re die 650 Holz von Saskia Seitz brach­ten den 5:3 Sieg für die Liedolsheimerinnen.

Mit einem Pau­ken­schlag star­te­ten Petra Horn und Manue­la Haß­fur­ther im Start und ver­buch­ten direkt den ersten Satz für sich. Petra hol­te sich dann noch Satz Num­mer zwei, brach aller­dings im drit­ten Durch­gang ein, blieb bei 549 Holz hän­gen und ver­lor somit den Mann­schafts­punkt. Durch die ste­ti­ge Stei­ge­rung im Spiel kam Manue­la auf star­ke 602 Holz (230 Räu­men, 0 Feh­ler), was den­noch nicht für den Mann­schafts­punkt reichte.

Nur 38 Holz Betrug der Rück­stand für die Mit­tel­paa­rung. Jetzt hieß es Punk­te holen für Anna Ritt­ha­ler und Andrea Ber­ger. Einen schlech­ten Start hat­te Anna, erkämpf­te sich aber auch Holz um Holz. Ihre 542 Holz reich­ten am Ende für den Mann­schafts­punkt, da ihre Geg­ne­rin nicht über 516 holz hin­aus kam.

Ein sehr span­nen­des und hoch­klas­si­ges Duell lie­fer­te sich Andrea mit ihrer Geg­ne­rin und hat­te mit star­ken 602 holz die Nase am Ende vor­ne. 2 Sät­ze und 8 Über­holz brach­ten die Egger­bach­ta­le­rin­nen wie­der zurück ins Spiel.

Mela­nie Schwarz­mann und Romy Jop­pert bil­de­ten das Schluss­duo. Auch sie bei­de star­te­ten furi­os und zün­de­ten ein klei­nes Feu­er­werk. Mela­nie tat sich in den fol­gen­den Durch­gän­gen schwer und trug 566 Holz zum Gesamt­ergeb­nis bei, womit sie kei­ner­lei Chan­ce gegen die Tages­be­ste Seitz hat­te. Romy spiel­te ihre gewohn­te Rou­ti­ne aus und hol­te sich mit her­vor­ra­gen­den 625 Holz den Mannschaftspunkt.

3485:3509 stand am Ende am Tota­li­sa­tor und somit war die 5:3 Nie­der­la­ge besiegelt.

„Wir konn­ten unse­ren Heim­vor­teil heu­te gut nut­zen. Das wir den Titel­an­wär­ter Lie­dols­heim so unter Druck set­zen konn­ten, war so nicht vor­her­seh­bar. Natür­lich hät­ten wir ger­ne einen oder zwei Punk­te behal­ten, aber wir müs­sen das posi­ti­ve aus die­sem Tag zie­hen und wei­ter so Gas geben.“ Mela­nie Schwarzmann.

1. Her­ren: Erster Bay­ern­li­ga-Sieg im ersten Bayernliga-Heimspiel

Mit einem 7:1‑Heimerfolg (3464:3292) am 2. Spiel­tag gegen den SKK Neu­kir­chen HB mel­den sich die 1. Män­ner des SKC´67 Eggols­heim in der Bay­ern­li­ga an.

Bereits zu Spiel­be­ginn leg­te Kapi­tän Kai Post­ler mit feh­ler­frei­en 609:549 den Grund­stein für eine erfolg­rei­che Par­tie. Er schloss sein Spiel mit sehens­wer­ten 172 Holz ab. Chri­sti­an Will ver­buch­te im ersten Satz bei 147 Holz einen hal­ben Satz­punkt. Dies ist erwäh­nens­wert, da ihm auf dem fina­len 30. Wurf ein Neu­ner gelang. Nach zwei wei­te­ren Satz­ge­win­nen ergat­ter­te er vor­zei­tig den zwei­ten MP und setz­te sich mit 558:542 durch.

Mit einem 2:0 (+76) star­te­ten Mar­kus Haus­ner und Robin Straß­ber­ger. Bei­de trump­fen ordent­lich auf und hat­ten stets die pas­sen­de Ant­wort. „Man spür­te rich­tig die Ener­gie auf unse­rer Bahn, auch die unser Team all­ge­mein aus­strahl­te“, so ein erfreu­ter Trai­ner Micha­el Par­zefall. Bei­de Spie­ler gaben kei­nen Satz ab und sorg­ten so für eine Vor­ent­schei­dung. Haus­ner brach­te 580:548 zu Fall, Straß­ber­ger gar 597:529.

Im Schluss­paar leg­te Frank Stein­hoff nach einer ersten ver­hal­te­nen Bahn mäch­tig zu und sieg­te mit 576:550. Da war es zu ver­schmer­zen, dass Chri­sto­pher Schlund nicht in sei­ne gewohn­te Heim­form fand und sehr sym­pa­thi­schen Kon­tra­hen­ten aus der Ober­pfalz mit 544:574 den Ehren­punkt überlies.

„Wir haben den Mann­schafts­bahn­re­kord nur um 20 Holz ver­fehlt. Die Lei­stung heu­te war sehr gut. Ab dem Trai­ning am Diens­tag beginnt aber alles wie­der bei Null“, so der vor­aus­blicken­der Kai Postler.

2.Damen: SKC 67 Eggols­heim 2 – Schüt­zen­gil­de Bay­reuth 2

Erster Heim­sieg in der Bezirks­ober­li­ga für die 2. Eggols­hei­mer Damen­mann­schaft gegen Schüt­zen­gil­de Bay­reuth 2.

Nach dem ver­patz­ten Sai­son­start woll­ten die Eggols­hei­me­rin­nen auf ihren Heim­bah­nen angrei­fen. Im Start­paar spiel­ten Bess­ler, Sil­via und Helm­reich, San­dra. Bei­de Duel­le waren äußerst span­nend. Bess­ler erwisch­te die beste Gast­spie­le­rin und muss­te gleich zu Beginn Federn las­sen. Sie erziel­ten zwar das glei­che End­ergeb­nis (542 Holz), aber Bess­ler konn­te nur einen Satz für sich ent­schei­den. Auf den Neben­bah­nen fing Helm­reich mit 137 Holz gut an, mach­te aber im Anschluss unge­wöhn­lich vie­le Feh­ler. Am Ende konn­te sie aber den ersten Mann­schafts­punkt nach Hau­se holen. (504 zu 494 Holz).

Span­nend ging es bei der letz­ten Paa­rung wei­ter. Will, Ortrud konn­te alle vier Sät­ze für sich ent­schei­den und gewann damit den zwei­ten Mann­schafts­punkt (516 zu 480 Holz). Auf den Neben­bah­nen mach­te Schramm, Simo­ne gleich zu Beginn des ersten Räu­mens drei Feh­ler, aber im Anschluss stei­ger­te sie sich von Bahn zu Bahn und im letz­ten Durch­gang viel ein­fach alles. Unter gro­ßen Anfeue­rungs­ru­fen erziel­te sie 171 Holz und erspiel­te ihre per­sön­li­che Best­lei­stung von 593 Holz (386 Voll, 207 Abräu­men). Ins­ge­samt ende­te das Spiel mit 2155 zu 2011 und 5 zu 1 Punkten.

Will Ortrud: „Ich hät­te am Lieb­sten ein­fach auf­ge­hört und Simo­ne zuge­schaut. War ein super Gefühl auf der Bahn!“

Jugend: U18 vom SKC Eggols­heim mit sou­ve­rä­nem Auswärtssieg

Bahn­re­kord von Jonas Mauser!

Wie gewohnt ging es Sonn­tag in aller Frü­he aus­wärts nach Lahm zum TSV. Über die Auf­stel­lung wur­de schon tags zuvor in klei­nem Kreis von den Kids bespro­chen. Dem­nach began­nen Max Ber­ger und Luca Lococ­cio­lo auf der gut fal­len­den Bahn. Letzt­ge­nann­ter fing gut an (130), ließ im 2. Satz etwas nach, kam aber dann wie­der zurück und hol­te sich die bei­den letz­ten Sät­ze (483:482 und 3:1) in einem Krimi.

Neben­an konn­te Max über einen soli­den ersten (119) und einen bes­se­ren zwei­ten Durch­gang (129) auf 1:1 nach 60 Wurf stel­len. Geplant löste ihn Patri­cia Först ab, die lei­der einen gebrauch­ten Tag erwisch­te (189). Den­noch gab sie nie auf und Lahm führ­te nur mit 33 Holz.

Die Ent­schei­dung in den fina­len Duel­len fiel dann über­ra­schend schon zur hal­ben Distanz. Marie Will über­zeug­te schon im ersten Satz (150) und lag nur 2 Holz unter dem Bahn­re­kord. Die­sen schnapp­te sich Jonas Mau­ser auf Bahn 3 mit über­ra­gen­den 155 Zäh­lern! Bei­de spiel­ten den Sieg sou­ve­rän nach Hau­se, von der Heim­mann­schaft kam kei­ne Gegen­wehr mehr. Wäh­rend Jonas gute 523 Holz erreich­te, setz­te Marie die Tages­hö­he von 534 Holz.

„Spaß haben war heu­te die Vor­ga­be, aber auch die in der Woche beim Trai­ning erar­bei­te­ten Inhal­te konn­ten die Kids heu­te umset­zen. Spie­len wir so wei­ter, kön­nen wir uns auch in Zukunft über Rekor­de freu­en.“ mein­te nach dem Spiel eine sehr zufrie­de­ne Trai­ne­rin Nico­le Lache.