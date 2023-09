Poli­zei­in­spek­ti­on Cobuerg

Schwe­rer Ver­kehrs­un­fall mit zwei Verletzten

AHORN, B303, LKR. COBURG. Beim Abbie­gen von der Bun­des­stra­ße über­sah am Sonn­tag­nach­mit­tag eine 59-Jäh­ri­ge ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug. Bei dem Zusam­men­stoß wur­den zwei Per­so­nen ver­letzt, die Unfall­ver­ur­sa­che­rin dabei schwer.

Die Frau bog am Sonn­tag um 16 Uhr von der Bun­des­stra­ße B303 nach links in Rich­tung Witz­manns­berg ab. Dabei über­sah sie mit ihrem Mitsu­bi­shi den ent­ge­gen­kom­men­den VW einer 31-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Coburg. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de ein an der Ein­mün­dung war­ten­der VW eines 66-Jäh­ri­gen an der Fahr­zeug­front beschä­digt. Durch die Wucht des Zusam­men­sto­ßes kipp­te das Fahr­zeug der Unfall­ver­ur­sa­che­rin zur Sei­te. Die­se muss­te aus dem Fahr­zeug gebor­gen wer­den. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin kam mit schwe­ren, aber nicht lebens­ge­fähr­li­chen Ver­let­zun­gen in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kums. Die Fah­re­rin des Fahr­zeugs, die der Unfall­ver­ur­sa­che­rin ent­ge­gen­kam, wur­de ledig­lich leicht ver­letzt. Der Fah­rer des in der Ein­mün­dung ste­hen­den VW blieb unverletzt.

An den drei Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den in einer Höhe von min­de­stens 30.000 Euro. Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst waren mit einem Groß­auf­ge­bot vor Ort um die Ver­un­fall­ten zu Ber­gen und zu Ver­sor­gen. Die bei­den schwer beschä­dig­ten Unfall­fahr­zeu­ge muss­ten von einem Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt gegen die 59-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war die Bun­des­stra­ße auf Höhe der Ein­mün­dung nach Witz­manns­berg kom­plett gesperrt.

Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Van­da­lis­mus in Jägersruh

HOF. In der Nacht auf Sonn­tag brach­ten Unbe­kann­te meh­re­re Graf­fi­tis rund um den Hofer Orts­teil Jägers­ruh an. Es ent­stand ein erheb­li­cher Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Am Sonn­tag­nach­mit­tag infor­mier­te ein Zeu­ge die Hofer Poli­zei über meh­re­re Graf­fi­tis im Orts­ge­biet von Jägers­ruh sowie auf dem nach Hof füh­ren­den Fuß- und Rad­weg. Die Täter hat­ten in der Nacht zuvor meh­re­re Park­bän­ke aber auch Wahl­pla­ka­te und Stra­ßen mit grü­ner Far­be beschmiert. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf einen mitt­le­ren vier­stel­li­gen Euro­be­trag geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zu den Graf­fi­tis in und um Jägers­ruh machen? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Han­dys aus Hand­ta­sche entwendet

Küps: Am Sonn­tag­mor­gen wur­de der Poli­zei Kro­nach der Dieb­stahl von zwei Han­dys mit­ge­teilt. Die Anzei­ge­er­stat­te­rin hielt sich zusam­men mit einer Freun­din in der Zeit von 08:45 und 09:15 Uhr in einer Bäcke­rei­fi­lia­le auf und trank im dor­ti­gen Neben­raum Kaf­fee. Ihre Hand­ta­sche ließ die Geschä­dig­te im Ver­kaufs­raum auf einem Hocker lie­gen und ver­ließ ohne ihre Tasche den Laden. Als sie das Feh­len der Tasche bemerk­te und zurück­kam, stell­te sie fest, dass ihre Tasche am Boden lag und die bei­den dar­in befind­li­chen Mobil­te­le­fo­ne ent­wen­det wur­den. Der ent­stan­de­ne Die­bes­scha­den wird mit etwa 200,- Euro angegeben.