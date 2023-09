Am Sonn­tag­nach­mit­tag führ­ten Poli­zei­be­am­te der Motor­rad­kon­troll­grup­pe des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken zum Ende der Motor­rad­sai­son meh­re­re Motor­rad­kon­trol­len an der St2185 im Gemein­de­ge­biet Glas­hüt­ten durch. Die Beam­ten konn­ten ein posi­ti­ves Resü­mee in Hin­sicht auf das Ver­hal­ten der Motor­rad­fah­ren­den und des tech­ni­schen Zustan­des der Bikes ziehen.

Im Zeit­raum von 13 bis 17 Uhr stopp­ten und kon­trol­lier­ten die spe­zi­ell geschul­ten Poli­zei­be­am­ten der Motor­rad­kon­troll­grup­pe etwa 80 Motor­rä­der. Auf­grund von Aus­rü­stungs­ver­stö­ßen lei­te­ten die Beam­ten ins­ge­samt fünf Buß­geld­ver­fah­ren ein und spra­chen meh­re­re Ver­war­nun­gen aus. Ein Motor­rad­fah­rer muss­te sein Sport­bike vor Ort ste­hen las­sen, da es auf­grund von Mani­pu­la­tio­nen im Bereich der Brems- und der Aus­puff­an­la­ge nicht mehr für den Stra­ßen­ver­kehr geeig­net war. Die Poli­zi­sten spra­chen hier eine Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt aus. Zudem muss der Fah­rer mit einem Buß­geld­ver­fah­ren sowie einem Punkt rechnen.

Die Mit­glie­der der Motor­rad­kon­troll­grup­pe bemerk­ten bei den Kon­trol­len, dass die bis­he­ri­ge Motor­rad­sai­son deut­li­che Spu­ren an den Rei­fen hin­ter­las­sen hat. Die Pro­fil­tie­fen waren bei eini­gen Fahr­zeu­gen an der Gren­ze. Gegen zwei Motor­rad­fah­rer muss­te auch hier ein Buß­geld­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wer­den, da die Rei­fen der Bikes die gesetz­lich vor­ge­schrie­be­ne Rei­fen­pro­fil­tie­fe von 1,6 mm unter­schrit­ten hat­ten. Die Poli­zei weist in die­sem Zusam­men­hang und mit Blick auf die Rei­fen­be­schaf­fen­heit dar­auf hin, dass im Herbst ver­mehrt Gefah­ren­quel­len auf der Stra­ße durch Laub, Ver­schmut­zun­gen durch Ern­te­tä­tig­kei­ten und der zuneh­men­den Reif­bil­dung vor­zu­fin­den sind.

Die Motor­rad­kon­troll­grup­pe des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken wünscht allen Motor­rad­fah­ren­den eine unfall­fall­freie Fahrt und bit­tet eben­so um eine ver­stärk­te Rück­sicht­nah­me hin­sicht­lich der Lärm­be­lä­sti­gung von Anwoh­nern an den viel­be­fah­re­nen Motor­rad­strecken in Oberfranken.