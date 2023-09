Auf Grzimeks Spu­ren in die Serengeti

Vor­trag von Dr. Fritz Jantsch­ke über den Natio­nal­park Tan­sa­nia mit Dia-Projektion

Bern­hard Grzimeks preis­ge­krön­ter Film und sein Welt-Best­sel­ler „Seren­ge­ti darf nicht ster­ben“ haben den Natio­nal­park in Tan­sa­nia welt­be­rühmt gemacht. Fritz Jantsch­ke war lang­jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter des Frank­fur­ter Zoo­di­rek­tors und hat die Seren­ge­ti selbst vie­le Male besucht. Er zeigt Bil­der von Gnu- und Zebra­her­den, Löwen und Leo­par­den, ver­gisst aber neben Ele­fan­ten, Fluss­pfer­den und Giraf­fen auch die klei­nen Tie­re nicht. Und ver­schweigt nicht die Pro­ble­me des berühm­ten Natio­nal­parks mit über einer hal­ben Mil­li­on Besu­chern pro Jahr.

Dr. Fritz Jantsch­ke, gebo­ren in Augs­burg und auf­ge­wach­sen in Fran­ken, war bis zum Abitur am Will­stät­ter-Gym­na­si­um in Nürn­berg ein Schul­ka­me­rad von Hei­di Schweid­ler, die auch den Kon­takt her­stell­te. Der Groß­teil sei­ner Dok­tor­ar­beit über das Zoo­ver­hal­ten von Orang-Utans ist im Nürn­ber­ger Tier­gar­ten am Schmau­sen­buck ent­stan­den. Nach sei­ner Pro­mo­ti­on an der Uni Kiel arbei­te­te er zehn Jah­re am Zoo Frank­furt und 18 Jah­re als Redak­teur der Zeit­schrift „Das Tier“. Er lei­te­te den Opel-Zoo in Kron­berg und war grü­ner Stadt­ver­ord­ne­ter in Frankfurt/​Main. Frei­be­ruf­lich pro­du­zier­te er mehr als 40 Tier­fil­me für ZDF und Vox. Als Rei­se­lei­ter führ­te er zu den schön­sten Natur­plät­zen in aller Welt von Alas­ka bis Madagaskar.

Frei­tag, 13. Okto­ber 2023, 19 Uhr – Bür­ger­haus Grä­fen­berg, Am Gestei­ger 8 – Ein­tritt frei -

Geschich­ten und Gedich­te aus dem vol­len Leben

Eri­ka Pöl­let, Die­ter Fuchs und Eber­hard Wil­helm (Gitar­re) im Poeten-Eckela

Zu einer poe­ti­schen Rei­se aus All­tags-Aben­teu­ern, Natur­er­leb­nis­sen und Begeg­nun­gen mit Men­schen laden Die­ter Fuchs und Eri­ka Pöl­let anhand eige­ner Tex­te ein. Eber­hard Wil­helm, ehe­ma­li­ger Lei­ter der Musik­schu­le Forch­heim und Gitar­re-Leh­rer an der Musik­schu­le in Igens­dorf, lie­fert die Begleit-Musik.

Eri­ka Pöl­let, gebür­ti­ge Nürn­ber­ge­rin und seit zwölf Jah­ren über­zeug­te Grä­fen­ber­ge­rin, hat vor eini­gen Jah­ren ihre Auto­bio­gra­fie geschrie­ben und dabei die Lei­den­schaft fürs Schrei­ben ent­deckt. Aus genau­er Beob­ach­tungs­ga­be und For­mu­lie­rungs-Freu­de sind Kurz­ge­schich­ten ent­stan­den, wie sie das Leben schreibt.

Die­ter Fuchs, 1949 in Nie­der­bay­ern gebo­ren, stu­dier­te in Regens­burg Mathe­ma­tik und Geo­gra­fie für das Lehr­amt und kam 1976 an die Real­schu­le nach Grä­fen­berg. Im Rit­ter-Wirnt-Städt­chen blieb er hän­gen, auch nach sei­ner Pen­sio­nie­rung. Seit frü­he­ster Jugend liebt er das poe­ti­sche Spiel mit der Spra­che, beson­ders in Reimen.

Sonn­tag, 15.10.2023, 16 Uhr Bür­ger­haus Grä­fen­berg, Am Gestei­ger 8 – Ein­tritt frei -