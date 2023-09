Mit einem Stadt­spa­zier­gang und vir­tu­el­len Über­ra­schun­gen star­tet der näch­ste Auf­takt zum Smart City Forum Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung der VHS Bam­berg Stadt, Smart City Bam­berg und der Uni­ver­si­tät Bam­berg geht in die fünf­te Runde.

Bereits zum fünf­ten Mal in Fol­ge lädt das Smart City Forum die Bamberger:innen zu ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen zum The­ma Digi­ta­li­sie­rung ein. Im Herbst­se­me­ster 2023/2024 sind ins­ge­samt vier Smart Talks unter dem Mot­to „Stadt – Raum- Erle­ben“ geplant. Im Wech­sel dazu gibt es eine pas­sen­de Ring­vor­le­sung des Smart City Rese­arch Labs der Uni Bam­ber mit vie­len span­nen­den Vor­trä­gen für alle Interessierten.

Den Auf­takt des Smart City Forums macht am 05. Okto­ber um 18:15 Uhr ein smar­ter Stadt­spa­zier­gang zum The­ma Aug­men­ted Rea­li­ty. Aug­men­ted Rea­li­ty erwei­tert die Wahr­neh­mung der rea­len Welt um vir­tu­el­le Ele­men­te. So kön­nen ver­schie­de­ne Anwen­dun­gen den All­tag ver­schö­nern oder mit Wis­sen, Bil­dern und Infor­ma­tio­nen bereichern.

Bei die­sem geführ­ten Stadt­spa­zier­gang durch Bam­berg wird an ver­schie­de­nen Bei­spie­len gezeigt und erklärt, was sich hin­ter dem Begriff der Aug­men­ted Rea­li­ty ver­birgt. Was gibt es bereits? Was ist geplant und was kann künf­tig in Bam­berg ent­ste­hen? Die Sta­tio­nen an der Obe­ren Brücke, an der Karo­li­nen­stra­ße und an der Obe­ren Mühl­brücke geben zu ver­schie­de­nen The­men Auf­schluss. Neben der Vor­stel­lung der frü­he­ren Stra­ßen­bahn, die mit­tels Aug­men­ted Rea­li­ty erlebt wer­den kann, wird als beson­de­res High­light an der letz­ten Sta­ti­on das The­ma Kunst und Aug­men­ted Rea­li­ty in den Fokus gerückt. Der Künst­ler Seba­sti­an Magnus wird hier eine eigens für den Stadt­spa­zier­gang kre­ierte Anwen­dung prä­sen­tie­ren, die das Publi­kum mit dem Smart­phone aus­pro­bie­ren kann. Dazu soll­ten die Teilnehmer:innen, wenn mög­lich, ihre eige­nen Smart­phones mit­brin­gen. Treff­punkt für den knapp ein­stün­di­gen geführ­ten Stadt­spa­zier­gang ist am 05. Okto­ber 2023 um 18:15 Uhr am Brun­nen am Obst­markt (Rich­tung Lan­ge Straße).Eine Anmel­dung ist nicht nötig.

Mehr Infos gibt es unter: www​.smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​s​m​a​r​t​-​c​i​t​y​-​f​o​rum