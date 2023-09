Die Gesell­schaft zwingt nahe­zu jeden heut­zu­ta­ge, digi­ta­le Gerä­te zu nut­zen. Man­che Men­schen haben immer noch Beden­ken ins Inter­net zu gehen. In dem 5‑teiligen Kurs für abso­lu­te Anfän­ger wird in einer klei­nen Grup­pe über die Sor­gen und Äng­ste gespro­chen und die ersten Schrit­te an Gerä­ten mit gro­ßem Bild­schirm im lang­sa­men Lern­tem­po aus­pro­biert. Über Chan­cen und wie man die Risi­ken im Netz ver­mei­den kann, wird infor­miert. Gerä­te ste­hen zur Verfügung.

Der Kurs fin­det im Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus, Forch­heim, Paul-Kel­ler-Str. 17 an fol­gen­den Ter­mi­nen in 2023 statt: 17.10., 20.10., 24.10., 27.10 und 31.10. jeweils von 10.15–11.15 Uhr. Anmel­dung bis zum 11. Okto­ber unter 09191–6155287.

Café Viel­falt lädt ein

Immer am ersten Sams­tag im Monat sind alle zu preis­wer­ten Kaf­fee und Kuchen in das Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus, Paul-Kel­ler- Str. 17, ein­ge­la­den. Men­schen mit Han­di­cap backen lecke­re Kuchen und bedie­nen in einer locke­ren Atmo­sphä­re die Gäste am Platz. Das näch­ste Café fin­det am Sams­tag, 7. Okto­ber 2023 von 14.00 bis 16.30 Uhr statt. Die Räu­me sind bar­rie­re­frei und es gibt Park­plät­ze direkt vor der Tür.

Sin­gen und Musi­zie­ren für Senioren

Alle, die ihrer See­le etwas Gutes tun möch­ten, sind zum gemein­sa­men Sin­gen und Musi­zie­ren ein­ge­la­den. Vor­kennt­nis­se sind nicht nötig. Die musi­ka­li­sche Stun­de wird von Git­ta Lau­ger gelei­tet und fin­det im Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus, Forch­heim, Paul-Kel­ler-Str. 17 am Dienstag,10.Oktober von 10.45 bis 11.30 Uhr statt.