Die im Jahr 2008 von der Stadt Bay­reuth ange­leg­te und vom Stadt­gar­ten­amt betreu­te Streu­obst­wie­se am Oschen­berg trägt heu­er erst­mals reich­lich Früch­te. Sie umfasst 151 Bäu­me aus 40 ver­schie­de­nen Sor­ten, über­wie­gend Äpfel. Dabei han­delt es sich um Sor­ten mit so wohl­klin­gen­den Namen wie den „Roten Eise­r­ap­fel“, den „Ber­ner Rosen­ap­fel“, den „Gewürz­lui­ken“ oder den „Win­ter­ram­bur“.

Die auf der Streu­obst­wie­se gepflanz­ten Bäu­me reprä­sen­tie­ren nur einen klei­nen Aus­schnitt aus der fast unüber­schau­ba­ren Viel­falt der alt­her­ge­brach­ten und neu­en Apfel­sor­ten. Der reich­li­che Ertrag wur­de nun von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern der Grund­schu­le St. Geor­gen geern­tet und wird vom Stadt­gar­ten­amt zu Apfel­saft ver­ar­bei­tet. Den Saft tei­len sich Schu­le und Stadt Bay­reuth, wie Rek­to­rin Gabrie­le Hem­mer und Stadt­gar­ten­amts­lei­ter Robert Pfei­fer mit­tei­len. Auch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger ließ es sich nicht neh­men, bei der Obst­ern­te per­sön­lich dabei zu sein. „Unse­re Streu­obst­wie­sen ver­bin­den in idea­ler Wei­se die För­de­rung alter Obst­sor­ten als Kul­tur­gut, die Gewin­nung hoch­wer­ti­ger, bio­lo­gisch erzeug­ter Lebens­mit­tel und den Schutz der bio­lo­gi­schen Viel­falt“, resü­mier­te Ebers­ber­ger die Bilanz der Akti­on. Die Obst­bäu­me am Oschen­berg tra­gen zum Schutz vie­ler sel­te­ner Insek­ten- und Vogel­ar­ten bei – und von der geschmack­li­chen Viel­falt konn­ten sich die Betei­lig­ten vor Ort selbst überzeugen.

Für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bie­tet das Stadt­gar­ten­amt auch die Mög­lich­keit an, selbst Obst an städ­ti­schen Apfel- und Birn­bäu­men zu pflücken. Die ent­spre­chen­den Bestän­de sind durch Hin­weis­schil­der gekenn­zeich­net. Sie befin­den sich am Orts­ein­gang von Thier­gar­ten, am Saa­ser Berg, an der Karo­li­nen­reu­ther Stra­ße und an der Neckar­stra­ße. Dort kann man sich ger­ne bedienen.