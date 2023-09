Johann Kalb wirbt dafür, die Zukunft des Besu­cher­ma­gne­ten im Stei­ger­wald lang­fri­stig zu sichern

Sei­ne Sor­ge um die Zukunft des Baum­wip­fel­pfa­des Stei­ger­wald trug Land­rat Johann Kalb vor weni­gen Tagen der baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­rin für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, Michae­la Kani­ber, per­sön­lich vor.

Der Betreu­ungs­akt, auf des­sen Basis die baye­ri­schen Staats­for­sten den Baum­wip­fel­pfad betrei­ben, endet nach Infor­ma­tio­nen des Bam­ber­ger Land­ra­tes zum 30. Juni 2024. Schon zum 31. Dezem­ber 2023 stellt die Lebens­hil­fe Schwein­furt die Bewir­tung ein, da die För­de­rung des Pro­jek­tes durch die „Akti­on Mensch“ nicht mehr gewährt wird.

„Der Baum­wip­fel­pfad ist ein wich­ti­ger Bestand­teil des Gesamt­kon­zep­tes des Natur­parks Stei­ger­wald. Er nimmt dabei u.a. in den Berei­chen Wald­päd­ago­gik, Umwelt­bil­dung und Tou­ris­mus einen hohen Stel­len­wert ein. Ich bit­te des­halb, alle Bemü­hun­gen zu unter­neh­men, dass der Baum­wip­fel­pfad auch in Zukunft sei­ner Funk­ti­on als Leucht­turm­pro­jekt gerecht wer­den kann“, so Land­rat Kalb.

„Der Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald hat sich seit sei­ner Eröff­nung am 19. März 2016 zu einem Besu­cher­ma­gne­ten ent­wickelt und wur­de mitt­ler­wei­le von mehr als 1,1 Mil­lio­nen Men­schen besucht. Er ist damit nicht nur auf Grund sei­nes Stand­or­tes ober­halb von Ebrach und sei­ner Höhe von 42 Metern von her­aus­ra­gen­der Bedeu­tung für den Tou­ris­mus im Natur­park Stei­ger­wald und die gesam­te Region.“

https://​www​.baum​wip​fel​pfad​stei​ger​wald​.de