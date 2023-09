Zur Mit­glie­der­ver­samm­lung hat­te der VdK-Orts­ver­band Boben­grün die­ser Tage ins Sport­heim des ATS Boben­grün ein­ge­la­den. Orts­vor­sit­zen­der freu­te sich Wer­ner Fär­ber mehr als die Hälf­te der mitt­ler­wei­le 63 Mit­glie­der begrü­ßen zu kön­nen und dank­te für das rege Inter­es­se an den Aktio­nen des VdK in Boben­grün. Trotz zwei­er Ster­be­fäl­le im ver­gan­ge­nen Jahr wach­se der Orts­ver­band ste­tig. In sei­nem Rechen­schafts­be­richt ging Fär­ber auf die durch­ge­führ­ten Ver­an­stal­tun­gen ein wobei er die Mut­ter­tags­fei­er beson­ders her­vor­hob. Betreue­rin Moni­ka Rank berich­te­te von den Besu­chen bei Mit­glie­dern und der Freun­de, die die­se Zuwen­dung bei den Men­schen immer wie­der her­vor­ruft. „Es ist schon was ande­res, wenn man mit den Men­schen direkt in Kon­takt tre­ten kann als zu Zei­ten von Coro­na, wo ein kur­zer Gruß an der Haus­tür alles war,“ berich­te­te Rank. Kas­sie­rer Georg Bader­schnei­der leg­te in sei­nem detail­lier­ten Bericht eine geord­ne­te Kas­sen­füh­rung offen.

Im Rah­men sei­ner Infor­ma­tio­nen aus dem Ver­band ging Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn auch die Land­tags­wahl in Bay­ern und die For­de­run­gen des VdK hier­zu ein. „Um eine sozia­le Tal­fahrt in unse­rem Land zu ver­hin­dern sind Punk­te wie die Bekämp­fung der Armut, eine Ver­bes­se­rung bei der Situa­ti­on pfle­gen­der Ange­hö­ri­ger und auch der Abbau von Bar­rie­ren in allen Berei­chen unab­ding­bar“, so Horn. Auch gel­te es die Mög­lich­kei­ten der Teil­ha­be für Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men zu ver­bes­sern. Dies begin­ne bei den Start­chan­cen für Kin­der, set­ze sich mit einem 29-Euro-Sozi­al­ticket im öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr fort und soll­te auch zu einer Form der Mit­be­stim­mung von Senio­ren- und Behin­der­ten­ver­tre­tun­gen in Kom­mu­nen führen.

Gemein­sam nah­men Orts­vor­sit­zen­der Wer­ner Fär­ber und Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn schließ­lich die Ehrung lang­jäh­ri­ger Mit­glie­der vor. Mit einer Urkun­de und der Ehren­na­del in Sil­ber wur­den Ste­fan Gebel­ein, Bernd Matthes und Hil­mar Wöl­fel ausgezeichnet.