Bereits um 18 Uhr tra­fen die ersten Gäste ein und such­ten sich in der deko­rier­ten Turn­hal­le einen Platz. Offi­zi­ell eröff­net wur­de das drit­te „O‘Zapfd is!“ dann um 19 Uhr mit dem Bier­an­stich, wel­chen in die­sem Jahr der erste Bür­ger­mei­ster Micha­el Sen­ger über­nahm. Mit nur zwei Schlä­gen stach er das Bier­fass an, das er direkt zum Frei­bier­fass erklärte.

Die fast 50 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker des Musik­ver­eins Zap­fen­dorf gestal­te­ten und umrahm­ten den Stim­mungs­abend mit einer bun­ten Mischung an Stücken aus ver­schie­de­nen Gen­res. Im ersten Teil des Abends wur­de auf tra­di­tio­nel­le Blas­mu­sik mit berühm­ten Pol­ken wie die „Kuschel­pol­ka“ und „Pra­ger Gas­sen“ sowie Mär­schen wie den „Eger­län­der Fuhr­manns­marsch“ und „Dem Land Tirol die Treue“ gesetzt. Das Publi­kum wur­de ein­ge­la­den, sin­gend zu unter­stüt­zen, sodass schon hier gute Stim­mung auf­kam. Nach einer kur­zen Pau­se ging der Musik­ver­ein zum moder­nen Reper­toire aus dem Rock-/Pop-Gen­re über. Hier wur­den Arran­ge­ments nam­haf­ter Künst­ler wie Toto, Cold­play und Grö­ne­mey­er zum Besten gege­ben. Mit eini­gen Show­ein­la­gen in den Musi­ker­rei­hen, dem Auf­tritt der Ehren­di­ri­gen­ten Wolf­gang Reh bei „Abba Gold“ und Dani­el Dip­pold bei „80er Kult(tour)“ erreich­te der Abend sei­nen all­mäh­li­chen Höhepunkt.

Der Musik­ver­ein bedankt sich bei allen Gästen und Zuhö­rern für die­sen wun­der­schö­nen Abend und freut sich auf Ihren Besuch bei den näch­sten Ver­an­stal­tun­gen wie dem Advents­kon­zert im Dezem­ber sowie dem Früh­jahrs­kon­zert und dem „O‘Zapfd is!“ in 2024!