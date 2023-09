Im Mit­tel­punkt aber ste­hen die Tie­re – die wah­ren „Stars in der Manè­ge“. Bild­schö­ne Heng­ste, maje­stä­ti­sche Löwen und kraft­vol­le Tiger geben sich ein beein­drucken­des Stell­dich­ein und zei­gen ihre gan­ze Pracht bei erle­se­nen Frei­heits­dres­su­ren und einer kunst­vol­len Hohen Schu­le, vor­ge­führt von der Cir­cus­di­rek­to­rin Jana Man­da­na Lacey-Kro­ne höchst­per­sön­lich. Für ech­te Cir­cus­luft sorgt ein ele­gan­tes Pas-de-Deux zu Pfer­de mit dem Duo Stip­ka, bei dem die Grenzen

zwi­schen Mensch und Tier ver­schwim­men. Span­nend wie nie und von tie­fer Har­mo­nie geprägt ist die atem­be­rau­ben­de Raub­tier-Show des viel­fach prä­mier­ten Löwen­hel­den und Cir­cus­di­rek­tors Mar­tin Lacey jr.

Die beim Inter­na­tio­na­len Cir­cus­fe­sti­val von Mon­te Car­lo aus­ge­zeich­ne­ten Arti­sten der Trup­pe Musta­fa Dan­guir mit gleich zwei Sen­sa­ti­ons-Shows – dem Vier­fa­chen Rie­sen­rad und Hoch­seil at its best – das Neam Non Stop an der Tram­po­lin­wand, das Duo Flash of Splash an den Stra­pa­ten und das viel­sei­ti­ge Cir­cus Thea­ter Bin­go aus der Ukrai­ne ste­hen für die arti­sti­schen Höhepunkte.

Als Mei­ster der 1000 Spä­ße und 1000 Lacher erfreut das legen­dä­re Toni-Alexis-Trio und Ita­li­ens Come­di­an Loren­zo Car­ne­va­le als Har­le­kin. Ideen­ge­ber, Krea­teur, Licht­ma­gi­er und Regis­seur des kni­stern­den Live-Erleb­nis ist der berühm­te unga­ri­sche Thea­ter­ma­cher Bence Vági unter Mit­wir­kung des Produktionsmanagers

Krisz­tián Kri­stóf und der Crea­tiv-Crew ReCir­quel. Dank der phan­ta­sie­vol­len Kostü­me von Eme­se Kas­za, der far­ben­präch­ti­gen Beleuch­tung von Atti­la Lenzser/​Celestino Munoz und der spe­zi­ell kom­po­nier­ten Musik von Edi­na Szir­tas „Mokus„ist die ein­zig­ar­ti­ge Pro­duk­ti­on geprägt von einer außer­ge­wöhn­lich dich­ten visu­el­len Atmo­sphä­re. Das Live-Orche­ster im Cha­pi­teau steht unter der Lei­tung von Oleksan­dr Krasyun.

Gespielt wird im größ­ten rei­sen­den Cir­cus­zelt der Gegen­wart mit rund 3.000 Sitz­plät­zen. Deut­lich weni­ger Sturm­stan­gen, eine hoch­mo­der­ne Licht- und Sound­an­la­ge, neue Plüsch­be­zü­ge und eine ver­bes­ser­te Sitz­an­ord­nung sor­gen für unge­hin­der­ten Pan­ora­ma­blick und mehr Kom­fort. So macht Cir­cus rich­tig Spaß.

Fei­ern Sie mit! Erfreu­en Sie sich an Kro­nes „Festi­val der Mane­gen­kunst“ mit cir­cen­si­schen Höhe­punk­ten aus der gan­zen Welt. Und das preis­ge­krönt. Denn die Welt­klas­se-Arti­sten im Mane­gen­rund gehö­ren zu den „Besten der Besten“, viel­fach aus­ge­zeich­net mit den begehr­ten Clowns in Mon­te Car­lo, dem Oscar der Cir­cus­welt. Erle­ben Sie ech­ten unver­fälsch­ten Cir­cus in höch­ster Voll­endung – zwi­schen Cir­cus­tra­di­ti­on und Circusvision.

Nach­fol­gend in Stich­wor­ten eini­ge Infor­ma­tio­nen über die ein­zel­nen Pro­gramm­punk­te von „Stars in der Manè­ge“- das neue Erfolgs­pro­gramm aus dem Cir­cus Krone.

ARTI­STEN:

JANA MAN­DA­NA LACEY-KRONE

Die Cir­cus­di­rek­to­rin präsentiert den gan­zen Stolz des Hau­ses Kro­ne: Sei­ne wunderschönen Pfer­de in einem Pot­pour­ri der edel­sten Far­ben und Ras­sen. Mit ihnen zeigt sie die Hohe Kunst der Pfer­de­dres­sur mit Gegen­lauf, Fächer und Farb­wech­sel in wun­der­ba­rer Har­mo­nie zwi­schen Mensch und Tier. Geführt allei­ne von Stim­men und Gesten bie­ten die prächtigen Kro­ne-Juwe­len ein Dres­sur-Schau­spiel der Extra­klas­se mit ele­gan­ten Lauf­fi­gu­ren und

vari­an­ten­rei­chen Stei­gern. Ganz klas­sisch und wunderschön. Völlig zu Recht gehören herr­li­che Frei­heits-Dres­su­ren zu den Glanz­lich­tern eines jeden kul­ti­vier­ten Cir­cus- Pro­gram­mes. Mit flie­gen­den Mäh­nen wer­den Mane­gen­träu­me wahr und ver­wan­deln sich Cir­cus­mo­men­te in Glück. Ganz klas­sisch und wun­der­schön. Sie sehen, heißt sie lie­ben – die pracht­vol­len Pfer­de des Cir­cus Kro­ne und ihre char­man­te Tier­leh­re­rin. Zeit für das Besondere.

In Ver­tre­tung: Hans Lud­wig Suppmeier

JANA MAN­DA­NA LACEY-KRO­NE UND HANS LUD­WIG SUP­P­MEI­ER (Deutsch­land)

glänzen in einer Dop­pel­ten Hohen Schu­le auf dem majestätischen Lipiz­za­ner MAJE­STO­SO und dem mächtigen Anda­lu­si­er LEGEN­DA­RIO. Zusam­men zei­gen sie Reit­kunst in Voll­endung mit den schönsten Figu­ren des klas­si­schen Dres­sur­rei­tens. In anspruchs­vol­len Schritt­fol­gen zau­bern sie alle Tou­ren und Gänge der Hohen Schu­le wie Piaf­fe, Pas­sa­ge, Pirou­et­ten und Galopp­wech­sel ins Sägemehl. Eine Augen­wei­de für alle und ein tol­ler Lecker­bis­sen für die Ken­ner der Reit­kunst. Zum Träu­men schön. Viel Lie­be, Zeit und Geduld wur­den in die Aus­bil­dung der Pfer­de inve­stiert. Nach acht Jah­ren Lehr­zeit mit Respekt und Gefühl, zei­gen sich die Heng­ste nun in voll­ende­ter Har­mo­nie mit ihren bei­den Part­nern. Erfreu­en Sie sich an Bil­dern von ein­dring­li­cher Schön­heit und der ein­ma­li­gen Magie zwi­schen Pferd und Rei­ter. Schö­ner kann Cir­cus nicht sein.

MAR­TIN LACEY JR. (Groß­bri­tan­ni­en)

bringt mit 16 Löwen und Tigern die unver­wech­sel­ba­re Cir­cus­luft in die Manè­ge und offe­riert Ner­ven­kit­zel pur. Wie ein Künst­ler von einem ande­ren Stern prä­sen­tiert er sei­ne „gold­prä­mier­ten“ Raub­kat­zen als gro­ße Stars im Zen­tral­kä­fig und lässt sie höchst effekt­voll fau­chen und schmu­sen. Mit viel Herz­blut und ein­zig­ar­ti­gem Cha­ris­ma bringt er die maje­stä­ti­sche und raub­tie­ri­sche Kraft sei­ner Ani­mal Part­ners wun­der­bar zur Gel­tung in einem span­nen­den Wech­sel­spiel von Sprün­gen, Schein­an­grif­fen und dem Aus­tau­schen von Zärt­lich­kei­ten. Er sieht sei­nen Schütz­lin­gen ins Herz und sucht bewusst ihre Nähe. Daher weiß er auch genau: Sei­ne Tie­re lie­ben den Applaus und machen ger­ne Cir­cus. Manè­ge frei für einen Raub­tier-Titan und sei­ne Crew – den Direk­tor des Hau­ses Kro­ne. Aus­ge­zeich­net mit dem Sil­ber­nen und zwei (!) Gol­de­nen Clowns auf dem Inter­na­tio­na­len Cir­cus-Festi­val von Mon­te Car­lo, sowie dem Publi­kums­preis, dem Prix Extra­or­di­naire der Jury

und fünf wei­te­ren Spe­zi­al­prei­sen. Fer­ner mit dem Cri­stal d’Or auf dem Tier­leh­rer-Festi­val von Mas­sy und zwei Gol­de­nen Prei­sen in Gre­no­ble und Valen­cia – und als Show­man of the Year in sei­ner Hei­mat. Live-Enter­tain­ment at its best!

DAS DUO STIP­KA (Tschchien/​Italien)

fei­ert mit sei­ner Para­de-Dis­zi­plin „Pas-de-Deux zu Pfer­de“ den klas­si­schen Cir­cus in sei­ner gan­zen Schön­heit und Viel­falt. Elia­ne und Dani­el Stip­ka bele­ben alte Mane­gen­kunst neu – mit einem cir­cen­si­schen Ever­green. Sie gestal­ten aus den Ele­men­ten Tanz und Akro­ba­tik ein wah­res Kunst­werk auf zwei Pfer­de­rücken. In voll­ende­ter Ele­ganz zele­brie­ren sie Posen des klas­si­schen Bal­letts, die abso­lu­te Har­mo­nie und Kör­per­be­herr­schung vor­aus­set­zen. Muti­ge Hebe­fi­gu­ren wech­seln ab

mit Stem­men, Wer­fen und Fan­gen auf zwei schwan­ken­den Frie­sen­heng­sten. Gekonnt trei­ben sie es tän­ze­risch auf die Spit­ze und been­den ihr Pas-de-Deux mit dem frei­en Stand von Elia­ne auf dem Kopf ihres Part­ners. Ein purer Genuss – nicht nur für Rei­ter­freun­de, getreu nach dem Mot­to „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pfer­de“. Aus­ge­zeich­net mit Bron­ze auf dem Inter­na­tio­na­len Cir­cus-Festi­val von Mon­te Carlo.

MISTER LORENZ (Ita­li­en)

erfreut mit Gags zum Genie­ßen und neu­en Spä­ßen im Cir­cus­rund. Der Clown Loren­zo Car­ne­va­le aus Vero­na ent­führt mit fri­schen und ori­gi­nel­len Sze­nen in die Welt des Lachens und des Froh­sinns. Sssu­per­lu­stig und mmme­ga­gut. Als kun­ter­bun­ter Har­le­kin mit tol­ler Mimik begei­stert er in sei­ner Rol­le als Hof­narr das

könig­li­che Gefol­ge der Pfer­de­prin­zes­sin und ver­wan­delt die Manè­ge in einen Ort der Lebens­freu­de für Jon­gla­gen, Lei­ter­ba­lan­cen und Musik. Unent­wegt kämpft er mit der Tücke des Objekts und spinnt den sprich­wört­li­chen Roten Faden durch das Pro­gramm. Seit vie­len Jah­ren begei­stert der Cir­cus­sproß aus Pas­si­on klei­ne, gro­ße und ganz gro­ße Cir­cus­fans. Auch pri­vat ist er fun­ny und ein biss­chen schräg und für sein Make- Up benö­tigt er nicht ein­mal 10 Minu­ten. Aus­ge­zeich­net mit einem Spe­zi­al­preis auf dem Cir­cus-Festi­val von Mon­te Car­lo 2023.

TONI ALEXIS TRIO (Spanien,Deutschland, Frankreich)

gehört zu den leben­den Legen­den im Reich der guten Lau­ne. Zustän­dig für die lau­ten Lacher im Pro­gramm. In bester Spiel­lau­ne macht der gran­dio­se Toni Alexis täg­lich ein Fass vol­ler Über­ra­schun­gen auf und begei­stert als „Dum­mer August“ Groß und Klein. Mit sei­nen fröh­li­chen Scher­zen und sei­nem kind­li­chen Humor füllt er die Manè­ge mit Spä­ßen. Zusam­men mit Ehe­frau Jea­nette und Weiß­clown Adri­an aus Frank­reich zie­hen die Drei alle Regi­ster ihres gro­ßen komö­di­an­ti­schen Kön­nens und erfreu­en als urko­mi­sche Natur­ta­len­te mit gro­ßer Musi­ka­li­tät. Lachen ohne Ende- aus­ge­zeich­net vom spa­ni­schen Königs­haus. Gute Clowns sind wie guter Wein- sie wer­den mit dem Alter immer bes­ser. Gut mög­lich also, dass der 65jährige Kata­la­ne nicht nur der älte­ste Clown der Welt ist, son­dern auch der beste.

Als Fünf­jäh­ri­ger Stepp­ke stand er zusam­men mit sei­nem Vater in Bar­ce­lo­na erst­mals im Lich­te der Manè­ge, ein Gefühl, das er seit­dem nicht mehr mis­sen möch­te. „Frü­her war ich jung und schön ‚heu­te bin ich nur noch schön“, scherzt der Alt­mei­ster des Humors und fei­ert fröh­lich sein 60jähriges Mane­gen­ju­bi­lä­um. Unzäh­li­ge Cir­cus­freun­de auf der gan­zen Welt haben sich seit­her über sei­nen Schlacht­ruf „Ahoi“ amü­siert. Nun gehört er Ihnen.

DAS CIR­CUS THEA­TER BIN­GO (Ukrai­ne)

steht für up-to-date Cir­cus in sei­ner schön­sten Form .Jung, wild und modern prä­sen­tiert sich eine jun­ge Arti­sten-Gene­ra­ti­on aus der welt­be­rühm­ten Cir­cus­schu­le in Kiew und führt klas­si­sche Varie­té-Dar­bie­tun­gen in völ­lig neue Dimen­sio­nen. Gekonnt kom­bi­niert sie die besten Dis­zi­pli­nen der Luft- und Boden­akro­ba­tik mit Tanz­phan­ta­sien zu einem ful­mi­nan­ten Gesamt­kunst­werk. Die sechs Aus­nah­me-Arti­sten gefal­len in einer wil­den Mischung aus Team­lei­stung und

Ein­zel­dis­zi­plin, inklu­si­ve Luft­schau­bild, Ope­ning und Fina­le. Ein Hit an Kör­per­be­herr­schung, Kraft und Ele­ganz sind auch ihre Flug­kün­ste im Krei­se der

Bin­gos und ihre bun­ten Tanz­ein­la­gen im Dau­er­flirt mit dem Publi­kum. Mit ihren auf­re­gen­den Kör­per­bil­der nund ihren glit­zern­den Posen bewei­sen sie ihr Aus­nah­me­ta­lent täg­lich aufs Neue. Zwei­mal­aus­ge­zeich­net mit dem Bron­ze­nen Clown auf dem Inter­na­tio­na­len Cir­cus-Festi­val von Mon­te Carlo.

CIR­CUS THEA­TER BIN­GO – LUFTSCHAUSPIEL

Ein tol­les Erleb­nis aus Kunst und Design ist auch ihr Luft­schau­bild zusam­men mit Lena & Sven. Gemein­sam wir­beln sie durch Zeit und Raum und prä­sen­tie­ren Arti­stik in allen Höhen­la­gen. Mit spie­le­risch ver­pack­ter Raf­fi­nes­se erfül­len sie die Luft mit Leben und begei­stern mit raum­grei­fen­den Flü­gen durch die Circuskuppel.

DIE TRUP­PE MUSTA­FA DAN­GUIR (Rie­sen­rä­der) (Marok­ko)

kommt mit einer ech­ten Sen­sa­ti­on nach Deutsch­land und auf Tour­nee: Dem Vier­fa­chen Todes­rad. Eine neu­ar­ti­ge Kon­struk­ti­on mit zwei inein­an­der ver­zahn­ten Rie­sen­rä­dern erlaubt dra­ma­ti­sche Action und Span­nung pur. Ohne Netz und Sicher­heits­lon­ge ent­fes­seln vier Teu­fels­ker­le einen Rausch der Geschwin­dig­keit und prä­sen­tie­ren syn­chron und alter­nie­rend haus­ho­he Sal­ti und Seil­sprün­ge auf rasant rotie­ren­den Rädern. Die extra­va­gan­te Ver­dopp­lung sorgt für zusätz­li­che Dyna­mik und Action en mas­se. Höhe­punkt der Show ist ein ris­kan­tes Zwei-Mann-Hoch und ein Welt­re­kord: Der Sal­to Mor­ta­le auf der Außen­sei­te des dahin­sau­sen­den Rades. Das gab es noch nie! Immer höher, schnel­ler, wei­ter. Neben aus­ge­präg­tem Gleich­ge­wichts­sinn, Mut und Prä­zi­si­on ist sicher auch eine gehö­ri­ge Portion

Ver­rückt­heit mit im Spiel. Die Glo­bal Gla­dia­tors lie­ben tur­bu­len­te Power und Action ohne Limit. Ganz­kör­per-Gän­se­haut garantiert.

DIE MUSTA­FA DAN­GUIR HOCH­SEIL­TRUP­PE (Marok­ko, Spanien)

bie­tet in 10 Meter Höhe Thrill ohne Ende. Was die­se sie­ben Arti­sten auf dem Hoch­seil zei­gen (Drei­er-Fahr­rad Pyra­mi­de, Über­sprin­gen der Part­ner, Stuhl­trick) lässt im Nu den Atem stocken und Schweiß­per­len rin­nen. Nie­mand läuft schnel­ler und wag­hal­si­ger über das dün­ne Draht­seil als sie. Spek­ta­ku­lär und sicher nicht unge­fähr­lich bie­ten sie ris­kan­te und rasan­te Akti­on in schwin­deln­der Höhe. Die Hoch­seil-Hero­en gehen aufs Gan­ze und wagen einen Flirt mit dem

Abgrund. Wahn­sin­nig schwie­rig und super gefähr­lich. Denn Feh­ler ver­zeiht das Hoch­seil nicht. Genie­ßen Sie Cir­cus als drei­di­men­sio­na­les Event und fie­bern Sie mit, wenn es heißt: „Lüf­te frei für den Mount Ever­est der Cir­cus­kunst“. Trup­pen­chef Musta­fa Dan­guir ali­as Musta­fa Dan­ger ist in Tanger/​Marokko gebo­ren und auf dem Hoch­seil zuhau­se. Ein Sen­sa­ti­ons-Artist mit nur einem Cre­do: „Mehr ist mehr“. Gehei­ra­tet hat er daher auch „High on Air“. Aus­ge­zeich­net mit

dem Sil­ber­nen Clown auf dem Inter­na­tio­na­len Cir­cus-Festi­val von Mon­te Carlo.

Das DUO FLASH OF SPLASH (Ukrai­ne, Russland)

fas­zi­niert mit schwe­re­los schö­nen Flü­gen an den Stra­pa­ten und einem luf­ti­gen Lie­bes­traum in schwin­deln­den Höhen. Mit einem Hang zum Dra­ma­ti­schen set­zen die bei­den die Schwer­kraft außer Kraft und gefal­len mit Posen und Balan­cen in kraft­vol­ler Leich­tig­keit. Ihre Spe­zia­li­tät aber sind ver­schie­de­ne Varia­tio­nen des Zahn­hangs. Wenn sie ein­an­der im Zahn­hang hal­ten, sie als Ober­frau, er als rotie­ren­der Wir­bel unten ist das Stau­nen gren­zen­los. In die­ser Per­fek­ti­on wohl nur mög­lich durch die inni­ge Bezie­hung der bei­den Lie­ben­den auch im wirk­li­chen Leben. Wie Satel­li­ten in einer Umlauf­bahn ver­schmel­zen die Kör­per der „Gra­vi­ty-Riders“ zu Raum­bil­dern und mär­chen­haf­ten Figu­ren. Starf­light in Per­fek­ti­on und ein ästhe­ti­scher Adre­na­lin-Shake zwi­schen Him­mel und Erde, dar­ge­bo­ten von Yef­gen Aba­ku­mov und Ama­lia Ava­ne­si­an. Aus­ge­zeich­net mit dem Bron­ze­nen Clown auf dem Inter­na­tio­na­len Cir­cus-Festi­val von Mon­te Carlo.

Das TEAM NON STOP (Ukrai­ne)

fas­zi­niert mit einer Wir­bel­wind-Show an der meter­ho­hen Häu­ser­wand. Drei wil­de Ker­le und ein nicht min­der wil­des Girl gehen buch­stäb­lich die Wän­de hoch und kom­bi­nie­ren ihre Kün­ste mit einem gewag­ten Pirou­et­ten-Spek­ta­kel. Hart am Herz­schlag stür­zen sie sich aus 6 Meter Höhe in die Tie­fe und lie­fern sich hals­bre­che­ri­sche Ver­fol­gungs­jag­den mit feu­ri­gen Spün­gen, Sal­ti und Kas­ka­den auf, über und an der glä­ser­nen Häu­ser­wand zwi­schen zwei Trampolinen.

Per­fek­tes Timing, rotie­ren­de Über­schlä­ge und toll­küh­ne Eska­pa­den sind voll ihr Ding. Die Fly­ing Jum­pers brau­chen nur ein paar Sekun­den, um das Publi­kum zu ihren Fans zu machen. Erfreu­en Sie sich an die­ser Power-Per­for­mance im High Speed-Tem­po unse­rer Zeit. Trup­pen­mit­glied Jurij Niki­tin gewann die Gold­me­dail­le bei den olym­pi­schen Som­mer­spie­len 2004 in Athen in der Dis­zi­plin Tram­po­lin­tur­nen, ein ech­ter Olym­pia­sie­ger also im Cir­cus Krone.

TOUR­DA­TEN BAYREUTH

Bay­reuth ‑Volks­fest­platz a. d. Fried­rich-Ebert-Stra­ße | 29. Sep­tem­ber bis 8. Okto­ber 2023

Vorstellungszeiten:

Fr, 29.09.23 15.30 Uhr + 19.30 Uhr

Sa, 30.09.23 15.30 Uhr + 19.30 Uhr

So, 01.10.23 10.30 Uhr + 14.30 Uhr

Mo, 02.10.23 15.30 Uhr + 19.30 Uhr

Di, 03.10.23 10.30 Uhr + 14.30 Uhr (Tag der deut­schen Einheit)

Mi, 04.10.23 spielfrei

Do, 05.10.23 spielfrei

Fr, 06.10.23 15.30 Uhr + 19.30 Uhr

Sa, 07.10.23 15.30 Uhr + 19.30 Uhr

So, 08.10.23 10.30 Uhr + 14.30 Uhr

Vor­ver­kauf: www​.even​tim​.de

Tickets von 19,- bis 55,- Euro, www​.cir​cus​-kro​ne​.de

An der Cir­cus­kas­se: ab 1 1⁄2 Stun­den vor Beginn der jewei­li­gen Vorstellung