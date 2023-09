Vega­ner Mit­bring-Brunch an neu­em Ort

Am Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber 2023 fin­det von 10.00 bis 13.00 Uhr der erste vega­ne Mit­bring-Brunch an neu­er Stät­te statt: In der Kul­tur­fa­brik (KUFA) Bam­berg in der Ohm­stra­ße 3. Alle, die sich für die vega­ne Ernäh­rung inter­es­sie­ren und eine schö­ne Zeit unter Gleich­ge­sinn­ten bei lecke­rem Essen ver­brin­gen wol­len, kön­nen ohne Anmel­dung vor­bei­kom­men. Vor­aus­set­zung ist, dass jede erwach­se­ne Per­son eine zube­rei­te­te vega­ne Spei­se für das gemein­sa­me Buf­fet und die dafür not­wen­di­gen Uten­si­li­en, etwa Tor­ten­schau­fel oder Schöpf­kel­le, mit­bringt. Die ent­hal­te­nen All­er­ge­ne sol­len auf einem bei­lie­gen­den Zet­tel notiert sein. Ess­ge­schirr ist vor­han­den. Kalt­ge­trän­ke wer­den von der KUFA ver­kauft. Brot, Kaf­fee und Pflan­zen­milch ste­hen gegen eine klei­ne Spen­de zur Verfügung.

Die Räum­lich­kei­ten sind groß­zü­gig und bar­rie­re­frei, Hun­de sind erlaubt, Kin­der will­kom­men (Spiel­ma­te­ria­li­en bit­te mit­brin­gen!), Park­plät­ze aus­rei­chend vorhanden.

Der näch­ste Brunch fin­det an sel­ber Stel­le am Sonn­tag, 19. Novem­ber 2023 statt, dann von 11.00 bis 14.00 Uhr. Unter https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​6​6​4​7​2​8​4​1​1​5​3​8​9​513 geht’s zur aktu­el­len Veranstaltung.