Am Sams­tag, den 16.09.2023, fand bei bestem Wet­ter die Vater-Kind-Erleb­nis­wan­de­rung des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim in Zusam­men­ar­beit mit der For­schungs­grup­pe Höh­le & Karst Fran­ken e. V. statt. Die Tages­ak­ti­on war für alle Betei­lig­ten ein vol­ler Erfolg.

Rund um Elbers­berg bei Pot­ten­stein führ­te die Wan­de­rung zunächst am Ran­de der Hoch­flä­che in den Wald. Anschlie­ßend ging es am Hang des Pütt­lach­ta­les auf schma­lem Pfad zum Elbers­ber­ger Wind­loch, einer ein­drucks­vol­len Schacht­höh­le. Hier prä­sen­tier­ten die bestens vor­be­rei­te­ten Beglei­ter der FHKF e.V. eine pro­fes­sio­nel­le Schacht­be­ge­hung mit­tels Seiltechnik.

Als wei­te­res High­light schloss sich die Bege­hung der Jubi­lä­ums­höh­le an. Zunächst waren die Zusam­men­ar­beit und Abspra­che der Väter mit ihren Kin­dern gefor­dert. Nach Anle­gen der Aus­rü­stung – Helm, Lam­pe und Hand­schu­he – konn­te die Höh­le durch den klei­nen Ein­gangs­durch­schlupf betre­ten wer­den. Das Inne­re der Höh­le wur­de koope­ra­tiv erkun­det. Als alle Teil­neh­men­den nach Abspra­che für kur­ze Zeit ihre Lam­pen in der Höh­le aus­mach­ten, ent­stand eine span­nen­de und ein­drucks­vol­le Atmosphäre.

Zurück an der fri­schen Luft wur­de der Rück­weg ange­tre­ten. Ein kur­zer Umweg über eine sich weit über den Hang erstrecken­de Eta­gen­höh­le run­de­te die Tages­ak­ti­on voll­ends ab.

Auf der gesam­ten Weg­strecke wur­den durch die beglei­ten­den Höh­len­for­scher an geo­lo­gisch inter­es­san­ten Teil­ab­schnit­ten stets aus­führ­li­che und inter­es­san­te Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zur Ent­ste­hung der frän­ki­schen Karst­land­schaft erläutert.

Die Erleb­nis­wan­de­rung för­der­te die Vater-Kind-Bezie­hung und stell­te einen außer­ge­wöhn­li­chen Erfah­rungs­rah­men dar.

Dank gilt ins­be­son­de­re den Beglei­tern der FHKF e.V. für die rund­um gelun­ge­ne Tagesaktion.