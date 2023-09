Tracht­le­rin­nen und Tracht­ler aus den Volks­trach­ten­ver­ei­nen Neu­ken­roth, Peg­nitz, Mug­gen­dorf, Herolds­bach und Kun­reuth durf­ten den Trach­ten­gau­ver­band Ober­fran­ken beim Okto­ber­fest-Trach­ten und Schüt­zen­um­zug in Mün­chen vertreten.

Zum Jubi­lä­um „140 Jah­re Trach­ten­be­we­gung in Bay­ern“ nah­men die Baye­ri­schen Tracht­le­rin­nen und Tracht­ler in einem Block des Baye­ri­schen Trach­ten­ver­ban­des mit 1400 Teil­neh­mern als star­ke Gemein­schaft teil. Der Trach­ten­ver­ein Herolds­bach betei­lig­te sich mit sei­ner Grup­pe außer­halb des Blockes.

Fast drei Stun­den muss­ten die Teil­neh­mer war­ten, bis sich dann nach 11.30 Uhr auch der Teil mit den Ober­fran­ken, mit den Vor­sit­zen­den des Trach­ten­gau­ver­ban­des Ober­fran­ken Rena­te Koch und Chan­tal Thür­mer, in Bewe­gung setz­te. Gera­de noch recht­zei­tig, um bei der Live­über­tra­gung des Fest­zu­ges des BR noch am Bild­schirm ver­folgt wer­den zu kön­nen. Auf dem sie­ben Kilo­me­ter lan­gen Marsch durch Mün­chen wur­den die Fest­zug­teil­neh­mer von den vie­len Zuschau­ern am Stra­ßen­rand beglei­tet. Das fröh­li­che Win­ken der Teil­neh­mer wur­de meist auch von den Zuschau­ern erwi­dert. Bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren waren die Teil­neh­mer glück­lich, als nach ein­ein­halb Stun­den beim Ein­zug auf die Fest­wie­se die Stra­pa­zen, die sie ger­ne auf sich genom­men hat­ten, dann ein Ende fan­den. Im Fest­zelt der Och­sen­bra­te­rei konn­ten die Teil­neh­mer nicht nur wie­der Kräf­te tan­ken, son­dern auch die Stim­mung und die Atmo­sphä­re auf dem Okto­ber­fest genie­ßen. Etwas erschöpft und doch Vol­ler Stolz Ober­fran­ken beim Okto­ber­fest ver­tre­ten zu haben, mach­ten sich die Teil­neh­mer mit vie­len Ein­drücken und Erleb­nis­sen auf die Heimfahrt.