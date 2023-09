Ein gro­ßes Plus an Sicher­heit: Land­kreis ermög­licht kosten­freie Nutzung

„Das ist ein guter Tag für die Sicher­heit im Land­kreis.“ Mit die­sen Wor­ten lei­te­te der Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner das Tref­fen mit Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Vol­ker Pütt­ner, Lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels ein, bei dem die Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung über die „Frei­fahrt­re­ge­lung für Ange­hö­ri­ge der Sicher­heits­wacht bei Nut­zung von öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln“ unter­zeich­net wurde.

Im Kern geht es dar­um, dass Ange­hö­ri­ge der Sicher­heits­wacht, die von der hie­si­gen Poli­zei geschult wur­den, kosten­frei die Bus­li­ni­en 1240 (ab dem 31.07.2023) und 1243 (ab dem 01.01.2024) nut­zen kön­nen. Dabei müs­sen sie jedoch Dienst­klei­dung tra­gen und den Dienst­aus­weis mitführen.

„Die Prä­senz der Sicher­heits­wacht dient der Stei­ge­rung des Sicher­heits­ge­fühls sowie der objek­ti­ven Sicher­heits­la­ge“, lässt Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Pütt­ner wis­sen. „Uns ist wich­tig, dass die Ange­hö­ri­gen der Sicher­heits­wacht auch an von der Poli­zei­dienst­stel­le wei­ter ent­fern­te, expo­nier­te Ein­satz­or­te gelan­gen kön­nen. Hier hilft die Nut­zung des öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs erheb­lich. Als Lei­ter der PI Lich­ten­fels dan­ke ich dem Land­kreis Lich­ten­fels für das Ent­ge­gen­kom­men und die Mög­lich­keit den ÖPNV kosten­frei nut­zen zu kön­nen.“ zeigt sich der Poli­zei­chef sicht­lich zufrieden.

„Mit der Ein­füh­rung des Stun­den­takts am 31. Juli 2023 auf der Linie 1240 Lich­ten­fels, Michel­au, Marktz­euln, Burg­kunst­adt, Alten­kunst­adt und Weis­main bie­tet der Land­kreis ganz neue Mög­lich­kei­ten im ÖPNV. Mit dem Ein­stieg der Sicher­heits­wacht kön­nen wir unse­ren Fahr­gä­sten ein Plus an Sicher­heit anbie­ten. Ab dem 01.01.2024 wird auch die Linie 1243 Trieb, Hoch­stadt mit ein­be­zo­gen, sodass die Nut­zung der Öffis noch attrak­ti­ver wird“, ist sich Land­rat Meiß­ner sicher.

„Ger­ne unter­stüt­zen wir die Initia­ti­ve der hei­mi­schen Poli­zei. Das ist eine klas­si­sche Win-WIn-Situa­ti­on für den Land­kreis und sei­ne Bür­ger“, resü­miert der Land­kreis­chef, und bedank­te sich stell­ver­tre­tend bei Poli­zei­chef Vol­ker Pütt­ner, dass sie mit der Aus­bil­dung der Sicher­heits­wacht und dem Ein­satz auch auf den ÖPNV-Lini­en den Land­kreis ein Stück siche­rer macht.

Wäh­rend des Tref­fens im Land­rats­amt stell­ten Sich auch zwei Ver­tre­ter der Sicher­heits­wacht, Tho­mas Wag­ner und Hei­ke Fleisch­mann, vor und erläu­ter­ten ihre Aufgaben.

Info zur Sicherheitswacht:

Die Sicher­heits­wacht im Land­kreis Lich­ten­fels gibt es seit Herbst 2022, wo zum Lich­ten­fel­ser Korb­markt erst­mals sie­ben Ehren­amt­li­che in ihrer Dienst­klei­dung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum Ein­satz kamen. Neben der Stadt Lich­ten­fels lie­gen inzwi­schen auch bei meh­re­ren Gemein­den (Michel­au, Hoch­stadt, Alten­kunst­adt, Weis­main) ent­spre­chen­de Beschlüs­se vor, die den Ein­satz der Sicher­heits­wacht außer­halb der Lich­ten­fel­ser Stadt­gren­ze ermöglichen.

Dem gewach­se­nen Ein­satz­be­reich konn­te die Lich­ten­fel­ser Poli­zei zwi­schen­zeit­lich erfolg­reich begeg­nen, nach­dem im Jahr 2023 ein neu­er Aus­wahl- und Aus­bil­dungs­tur­nus statt­fand und wei­te­re fünf ehren­amt­lich enga­gier­te Frei­wil­li­ge aus dem Land­kreis für den Dienst am Bür­ger gewon­nen wer­den konnten.

Ihre Auf­ga­be ist es, durch ihren Dienst das Sicher­heits­ge­fühl der Bevöl­ke­rung zu stär­ken. Sie ver­ste­hen sich vor allem als bür­ger­na­hes Bin­de­glied zur Poli­zei, „schau­en hin, wo ande­re weg schau­en“ und bie­ten als erkenn­ba­rer Ansprech­part­ner schnel­le Hil­fe in ver­schie­den­sten Situa­tio­nen. Nach erfolg­reich durch­lau­fe­nem Aus­wahl­ver­fah­ren und einer umfang­rei­chen Aus­bil­dung schrei­ten die Ange­hö­ri­gen der Sicher­heits­wacht vor­nehm­lich auf Grund­la­ge des Sicher­heits­wacht­ge­set­zes ein, was ihnen bei­spiels­wei­se Per­so­na­li­en­fest­stel­lun­gen oder Platz­ver­wei­se erlaubt. Durch früh­zei­ti­ges und dees­ka­lie­ren­des Tätig­wer­den las­sen sich so im Ide­al­fall Stö­run­gen und Kon­flik­te lösen, bevor die Poli­zei tätig wer­den muss. Allein von Sep­tem­ber 2022 bis Mai 2023 lei­ste­ten die Ange­hö­ri­gen der Sicher­heits­wacht 1.149 Ein­satz­stun­den, wo neben hun­der­ten Gesprä­chen auch rund 90 Ein­schreit­fäl­le in Form von Hil­fe­lei­stun­gen oder Beleh­run­gen doku­men­tiert sind.