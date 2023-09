(Bühnen-)Lichtanlage im Wert von 2.500 Euro

Das Medi­en­zen­trum des Land­krei­ses Kulm­bach hat eine Licht­an­la­ge im Wert von 2.500 Euro bekom­men. Die­se wur­de vom Rota­ry Hilfs­werk Kulm­bach e.V. gespen­det und steht nun Schu­len und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen – vom Kin­der­gar­ten bis zur Erwach­se­nen­bil­dung – zum Aus­lei­hen zur Verfügung.

Die Licht­an­la­ge, die aus vier BARs mit jeweils vier licht­star­ken LED-Schein­wer­fern mit Sta­ti­ven und Bedien­pult besteht, bil­det die per­fek­te Ergän­zung zum Gerä­te­be­stand des Medi­en­zen­trums, das bereits über eine Ton­an­la­ge, Head­sets und Ton­misch­pult zum Ver­leih ver­fügt. Das Equip­ment kann zum Bei­spiel für Thea­ter- und Musik­auf­füh­run­gen sowie Vor­trä­ge oder Weih­nachts­fei­ern und vie­lem mehr genutzt werden.

Die Idee für die Licht­an­la­ge stammt von Anja Buch­drucker (bis 31.07.2023 Rek­to­rin Max-Hundt-Schu­le, jetzt Rek­to­rin GS/MS Main­leus), die, wie sie sagt, für alle Kin­der- und Jugend­ein­rich­tun­gen im Raum Kulm­bach etwas schaf­fen woll­te. Gemein­sam mit Uwe Wag­ner, Lei­ter des Medi­en­zen­trums Kulm­bach und

Frank Macht, Kon­rek­tor der Max-Hundt-Schu­le, bat Frau Buch­drucker das Rota­ry Hilfs­werk Kulm­bach e.V. um Unterstützung.

„Uns ist vor allem wich­tig, dass wir sol­che Din­ge nach­hal­tig machen, dass die Unter­stüt­zung vie­len zugu­te­kommt“, begrün­det Dr. Tho­mas Ban­se, Prä­si­dent des Rota­ry Hilfs­werk Kulm­bach e.V., die Ent­schei­dung zur Spen­de. „Die Licht­an­la­ge kann von allen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen des Land­krei­ses, sei­en es Schu­len, Kitas oder auch Hei­me, hier im Medi­en­zen­trum aus­ge­lie­hen wer­den. Des­halb haben wir die Idee gern unterstützt.“

Auch Land­rat Klaus Peter Söll­ner dankt sowohl den Initia­to­ren als auch dem Rota­ry Hilfs­werk Kulm­bach e.V. „Die­se hoch­wer­ti­ge Licht­an­la­ge berei­chert unser Medi­en­zen­trum unge­mein. Durch das umfang­rei­che Ange­bot an Unter­richts­me­di­en aller Art und modern­ste tech­ni­sche Gerä­te zum Ver­leih hat sich die Ein­rich­tung in den letz­ten Jah­ren vom „klas­si­schen“ Medi­en­zen­trum hin zu einem digi­ta­len Kom­pe­tenz­zen­trum entwickelt.“

Zum Medi­en­zen­trum Kulmbach

Das Medi­en­zen­trum in Kulm­bach fun­giert als wich­ti­ge Anlauf­stel­le für Fra­gen zum Ein­satz von Medi­en in Schu­len und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen, und das von der Kin­der­gar­ten­stu­fe bis zur Erwach­se­nen­bil­dung. Es bie­tet einen umfang­rei­chen Ver­leih von Unter­richts­me­di­en für sämt­li­che Schul­ar­ten und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen im Land­kreis Kulm­bach an. Dabei kön­nen nicht nur Lehr­wer­ke nach den indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­sen der Schu­len vor Ort beschafft wer­den, son­dern es steht auch eine brei­te Palet­te von Lehr­fil­men zur Ver­fü­gung, dar­un­ter phy­si­sche DVDs, didak­ti­sche DVDs, inter­ak­ti­ve Online-Ange­bo­te und die Mög­lich­keit des Strea­mings direkt in die Klassenzimmer.

Dar­über hin­aus koope­riert das Medi­en­zen­trum eng mit der „Bay­ern­Cloud­Schu­le“ des Frei­staats Bay­ern, wodurch Schu­len die Medi­en direkt auf der Online-Lern­platt­form „Mebis“ nut­zen können.

Das Medi­en­zen­trum bie­tet zudem eine beein­drucken­de Aus­wahl an tech­ni­schen Gerä­ten zur Aus­lei­he an, dar­un­ter Bea­mer, Lein­wän­de, Laut­spre­cher- und Mikro­fon­an­la­gen, Head­sets für Thea­ter­auf­füh­run­gen, Ton­misch­pul­te, Droh­nen für Luft­auf­nah­men und Robo­tik-Sets für den Informatikunterricht.

Ein wei­te­rer wich­ti­ger Aspekt des Medi­en­zen­trums ist der tech­ni­sche Sup­port und die Bera­tung für Lehr­kräf­te und Schul­lei­tun­gen. Es arbei­tet eng mit dem Netz­werk „Bera­ter digi­ta­le Bil­dung“ aller Schul­ar­ten zusam­men. In den letz­ten Jah­ren hat sich das Medi­en­zen­trum von einem „klas­si­schen“ Medi­en­zen­trum, das frü­her als „Bild­stel­le“ bekannt war, zu einem digi­ta­len Kom­pe­tenz­zen­trum wei­ter­ent­wickelt. Dies unter­streicht die zuneh­men­de Bedeu­tung digi­ta­ler Medi­en in der Bil­dung und die wich­ti­ge Rol­le, die das Medi­en­zen­trum bei deren Ein­satz spielt.